Петима са загинали, а 19 са ранени при 18 катастрофи у нас за последното денонощие

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Петима са загинали, а 19 души са ранени при 18 катастрофи през изминалото денонощие.

В София са регистрирани 27 леки и един тежък пътен инцидент. Пострадал е един човек.

По данни на МВР през септември в страната са станали 671 катастрофи, живота си са загубили 54 души, а ранените са 825, предава БТА.

Броят на произшествията с ранени и загинали от началото на годината е 5163. Загиналите са 367, а ранените – 6401.

В сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчита увеличение с 41 души на броя на загиналите участници в движението през 2026 г.