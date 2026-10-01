Гълъб Донев: Илиян Филипов не е дарявал на "Прогресивна България"

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев отрече убитият бизнесмен и президент на ФК "Ботев" Илиян Филипов да е обвързан финансово със създаването на управляващата партия.

"Илиян Филипов не е сред дарителите на ПБ. Целият списък е предоставен в Сметната палата в размер над 500 евро. По принцип не е сред дарителите на ПБ", заяви вицепремиерът.

Гълъб Донев не пожела да коментира факта, че вътрешният министър Иван Демерджиев е бил адвокат на убития предприемач.

"Не съм навътре в подробности около тази ситуация. Случаят е трагичен, нека органите да бъдат оставени да изяснят и да разследват всичко", заяви той в ефира на Нова телевизия.

„588% ръст не е нормален. Това е свръхпечалба." Така вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев защити предложението за еднократно облагане на свръхпечалбите на банките.

По думите му през последните пет години печалбите на банките са нараснали с 588%. Донев отхвърли опасенията, че допълнителният данък ще доведе до поскъпване на кредитите.

„Аз и съответно експертите в МФ не допускаме такъв ход от страна на банките", заяви финансовият министър.

Той обясни, че печалбата на банките обикновено се разпределя като дивидент към акционерите, а кредитирането се финансира и чрез други източници, сред които са депозитите на гражданите и бизнеса.

Донев посочи още, че с присъединяването на България към еврозоната банките са получили допълнителен ресурс, след като са били освободени средства, държани като резерви.

Повод за задочния спор между финансовия министър и управителя на БНБ Димитър Радев стана позицията на гуверньора от 25 септември. Радев предупреди, че допълнителното облагане на банковите печалби може да доведе до по-скъп или по-трудно достъпен кредит, да ограничи инвестициите и да се отрази на икономическия растеж. БНБ посочи, че представя професионална оценка на възможните последици от мярката, а не заема страна в политическия дебат.

Донев обаче определи позицията на Радев като излизане извън правомощията му и като намеса в политическата ситуация. Финансовият министър заяви, че предупреждението на гуверньора не е колективно становище на Управителния съвет на БНБ.

„Не знам в чия полза е това, но за мен темата е затворена", каза Донев и посочи, че в петък, 2 октомври, му предстои среща с управителя на БНБ. По-рано Донев вече определи позицията на Радев като „застъпване на политически тези".

По отношение на домашната ракия финансовият министър заяви, че текстът от законопроекта, публикуван за обществено обсъждане, ще бъде преработен, за да не допуска двусмислено тълкуване.

„Текстът ще бъде преработен, за да не създава двусмислено тълкуване", каза Донев. Той уточни, че целта на предложението е да се забрани продажбата на домашно произведена ракия с неясен произход и качество в заведения, къщи за гости и други обекти, а не да се засягат традициите на гражданите.

„И до сега хората да бъдат спокойни. Никой няма да ходи в хладилниците, в къщите, да рови и да търси традиции", заяви министърът. Той подчерта, че съществуващите разпоредби в Закона за акцизите и данъчните складове относно домашната ракия не се променят.