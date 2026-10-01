Заради "медийни потоци" управляващите отказаха да изслушат Демерджиев за мантинелите

"Различни медийни потоци" (по Слави Василев от "Прогресивна България") станаха повод от дневния ред на пленарното заседание на парламента днес да отпадне плануваното първо за сряда, а след това за днес изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев. Той трябваше да обясни за обществените поръчки за мантинели, след като преди няколко седмици обяви, че фирми са пренасочвали средства от тях за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.

От "Прогресивна България" допълниха темите, по които Демерджиев да бъде изслушан като предложиха първа точка от дневния ред да бъдат неговите обяснения по криминалния случай в Пловдив - убийството на бизнесмена Илиян Филипов. От ДПС обаче настояха изслушването на за "мантинелите и полетите на г-н Пеевски" да остане първо и управляващото мнозинство да не замита темата. Да приключваме тая тема, настоя Хамид Хамид. От ДПС обявиха, че отпада темата, която вече бе "закована". Председателят на парламента Михаела Доцова обясни, че предложението е само преди вече включеното изслушване да влезе криминалният случай от вторник вечерта. Новата точка бе приета единодушно, но веднага след това Доцова предложи изслушването за мантинелите да отпадне.

Георг Георгиев от ГЕРБ направи обратно предложение - точката да остане. "Това е въпрос, който се предъвква седмици, градят се кампании, искаме да разберем дали се разменят обвинения или има реална информация", настоя депутатът. Недай, Боже, някой да се бори сам със себе си, завърши той.

ДПС припомниха, че на председателски съвет вчера се разбрали да оставят темата за днес - заради случая в Пловдив. "Не го криете (министъра - б.р.) , а криете темата, явно има какво да криете, колеги. Явно сте стигнали до извод , че анексите са ги правили ваши министри - Донев и Шишков. Това щяхте да чуете от изслушването. Да дойде и да обясни, не да посяга на домашната ракия, а да обясни какви договори са подписвани за мантинели", настоя Хамид Хамид.

Александър Иванов от ГЕРБ напомни, че в програмата вече бе заложено и министърът би трябвало да се е подготвил. Нека не го разкарваме всеки ден, той има и друга работа, вметна депутатът.

Слави Василев поиска обяснение и обяви, че двете теми, които са във фокуса на общественото внимание, както случилото се в Пловдив, така и темата с мантинелите, но били 2 отделни теми. "Тези 2 теми ще са разисквани в различни медийни потоци. Днес по едната, следващата седмица ще имаме възможност да обсъдим темата с мантинелите", каза депутатът от "Прогресивна България", с което предизвика изригване от възмущение в залата и подвиквания.

Костадин Ангелов от ГЕРБ излезе на трибуната, за да обяви изказването на Василев за цинично. "Току-що разбрахме, че ролята на министър Демерджиев, на управляващата партия е да създава медийни потоци, не да извършва разследване и да служи на българските граждани, а да работи за медиите. Г-н Василев, загинал е човек в Пловдив, заради мантинелите загиват много хора, надявам се, че не съпоставяте смъртта на 1 човек и го издигате в култ на фона на стотици загинали. Срам г-н Василев", възмути се Ангелов.

Хамид поиска процедура и поиска да оставят Василев "да плува в медийните потоци", защото като е на парламентарната трибуна винаги потичат реки от новини. "Да попитаме и г-н министъра има ли против да направим изслушване, сигурен съм, че има какво да каже", настоя той. А Демерджиев гледаше замислен, подпрян на брадичката си. Хамид продължи като иронизира, че по думите на Василиев излизало, че министърът тази седмица трябвало да плува в два медийни потока, а "другата седмица ще му осигурят друг басейн".

Лидерът на ПП Асен Василев поиска процедура срещу Доцова. "Когато някой депутат, независимо от коя група, си позволява да принизи парламента до отдалечен център на БНТ или друга медия, трябва да му направите забележка и да му кажете, че НС е да упражнява контрол, не да е радиостанция и разпространение на фалшиви или не толкова фалшиви новини", каза депутатът. Моля да наложите наказание на г-н Слави Василев, настоя Василев.

Станислав Анастасов от ДПС също поиска наказание за Слави Василев, "защото НС не е тв студио, което режисира постановки". И отново поиска обяснения за поръчките за мантинели.

Доцова обаче обяви преминаване за процедура.

Шефът на най-голямата парламентарна група Петър Витанов се включи, че понеже се говори за "медийни потоци и басейни", той нямало да влиза в този тон и предложи точката за убийството да бъде предавана по БНТ. Втората точка отпадна, настоя той в отговор на подвикванията от залата.

Доцова взе да чете правилника, според който изслушванията на министри се предават пряко по БНТ и БНР. "Преминаваме към първа точка, за да стигнем и до останалите", сложи край тя на опитите на опозицията темата за мантинелите да остане в дневния ред.

Хамид Хамид поиска в залата да дойдат шефовете на ДАНС, Национална полиция, Борба с организираната престъпност и главния секретар на МВР. И настоя за реални отговори, а не изслушването "да се превръща в адмирации на мин и ръкопляскания". Превръщате това изслушване в шоу на адмирациите, а този криминален случай в медиен поток, ядоса се Хамид. Някой ще каже алилуя, друг ще викне Хари Кришна, заподозря той.

В крайна сметка се премина само към изслушване за пловдивското убийство, по което снощи бе задържан заподозрян.