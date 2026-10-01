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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23654462 www.24chasa.bg

Откриват новата учебна година в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

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Софийския университет "Св. Климент Охридски" СНИМКА: Архив

10:00 часа в Аулата в Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски" ще бъде официално открита академичната 2026/2027 година.

Откриването ще направи ректорът проф. Елиза Стефанова със слово и представяне на деканите на факултетите на висшето училище.

Първокурсниците, първенци на национални олимпиади и състезания и носители на национални дипломи за отличен успех, ще получат студентските си книжки от ректора на Университета.

Преди академичното тържество в Аулата ректорското ръководство и Академичният съвет на Софийския университет ще поднесат цветя на паметниците на дарителите Евлоги и Христо Георгиеви.

Софийския университет "Св. Климент Охридски" СНИМКА: Архив

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