Президентът Йотова води Шествие на паметта в Благоевград

Президентът Илияна Йотова ще се включи в Шествие на паметта в Благоевград, като част от празничната програма по повод 114 г. от Освобождението на града.

Появите за празника 5 октомври започват днес, в Световния ден на музиката, с концерт на Биг Бенд-Благоевград на голямата сцена на площад „Македония".

В петък е концерт-спектакълът „ТРИ ТЕНОРА.. и още нещо" на Камерна опера - Благоевград, който ще е от 18:30 часа, отново на градската сцена.

В събота от 15:00 часа квартал „Вароша" ще оживее с възстановка на градското културно наследство от началото до средата на XX век. Жители гости ще се върнат към времето, в което по улиците на Горна Джумая се срещат хора, търговци, занаятчии, градски образи и малки истории от всекидневието. Преди Освобождението Горна Джумая има 24 хана и около 180 дюкяна – места, в които се пресичат търговията, занаятите и човешките съдби. След Освобождението градът се променя, по улиците се строят нови къщи, отварят се магазини и работилници, а животът оставя след себе си истории, съхранени днес в старите фотографии, документи и спомени.

В рамките на възстановката посетителите ще могат да надникнат в света на Дрехарница „Лукс" на Христо Паунов – място, в което се усеща полъхът на новото време и промените в модата през 20-те и 30-те години на миналия век. Част от улицата ще бъде и колониалният магазин „Мравка" – малък магазин с голямо място в паметта на Горна Джумая. Той ще припомни времето, когато в градските дюкяни могат да се открият кафе, чай, подправки, ориз, захар, какао, шоколад и други стоки, пристигали от далечни страни.

Сред обектите ще бъде и стъкларският магазин „Братя Лазови" – един от 26-те дюкяна, помещавали се в приземния етаж на старото Кметство. В неговия свят се събират стъкларии, порцелан, фаянс, бакърни съдове, мебели, осветителни тела и предмети за дома – свидетелство за търговския дух и модернизиращия се град.

Разказът ще бъде допълнен и от историята на градския часовник върху сградата на старото Кметство – един от символите на новото време в Горна Джумая и свидетел на многобройни градски, обществени и семейни истории.

В събота от 17:00 часа от Съдебната палата ще тръгне Шествие на паметта към квартал „Вароша", в което ще се включи и президентът Йотова. След това е официалното откриване на „Горноджумайската улица. Хора, къщи, салтанати".

В програмата ще участват състави от Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1866", които ще допълнят атмосферата на възстановката и празничния облик на Вароша.

В неделя историческата реконструкция „Утрото на свободата" ще върне публиката към един от най-важните моменти в съдбата на Горна Джумая – събитията от 5 октомври 1912 година. Над 120 реконструктори ще пресъздадат влизането на Българската армия в Горна Джумая, посрещането на генерал Спас Георгиев и последвалата героична защита на града.

Възстановката ще представи историческия момент, в който Горна Джумая посреща своята свобода, като припомни значението на тази дата за града и хората от този край.

На 4 октомври и публиката е поканена да бъде част от историческата картина – с носия или облекло, вдъхновено от времето, в което се развиват събитията.

След възстановката, от 12:00 часа, започва шествието „Традиции от Пирина – ръка за ръка с Фолклорен ансамбъл „Пирин", което ще премине от квартал „Вароша" до площад „Македония". От 12:30 часа на площад „Македония" ще се състои концерт на Фолклорен ансамбъл „Пирин".

На празничния 5 октомври е Историческият поход „По пътя на VII Рилска дивизия" от село Бараково до площад „Македония", викторината „Аз обичам Благоевград", панихида и церемонии по полагане на цветя и венци, XIV тържествена сесия на Общински съвет.

Програмата „Благоевград празнува свободата" ще бъде закрита от сцената на площад „Македония" с голям концерт на Д2 и Део с участието на група LOWKEY.