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Пипнаха трима клиенти, платили за такси със 100 евро менте

Дима Максимова

[email protected]

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полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Полицаите от Горна Оряфовица са хванали трима мъже, ползвали таксиметрови услуги и заплатили с фалшива банкнота. Сигнал за случая е получен в сряда, съобщиха от ОДМВР- Велико Търново.

Таксиджия се оплакал в полицията, че същия ден е бил нает да превози трима мъже от Горна Оряховица до село Мерданя. Когато стигнали крайната точка, клиентите му платили с банкнота от 100 евро, които се оказали фалшиви.

Била проведена специализирана полицейска операция и е установена самоличността на клиентите му – трима мъже на възраст от 25 до 32 години от с. Къпиново.

Тримата са били отведени в полицейското управление, където е изяснено, че банкнотата е на единия от тях, а в него е попаднала в чужбина, където е работел.

Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.

Това е пореден случай на пласиране на фалшиви банкноти при пазаруване в региона. В края на септември полицаите иззеха 5 банкноти менте от по 50 евро, пробутани на прочутия битак в село Джулюница.  Опит за плащане с фалшива банкнота имаше и в заведение в Павликени.

полиция

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