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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23654694 www.24chasa.bg

Товарен автомобил блъсна патрулка в Стара Загора

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Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Товарен автомобил блъсна патрулка  при пътен инцидент в Стара Загора около 8 часа тази сутрин. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в града. Катастрофата е станала на околовръстния път на Стара Загора.

По първоначална информация товарен автомобил, управляван от 50-годишен мъж, поради техническа неизправност не успял да спре и ударил последователно патрулен автомобил и лек автомобил, управляван от 40-годишен мъж, пише БТА.

При инцидента няма пострадали, тримата водачи са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.

Патрулка. Снимката е илюстративна.

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