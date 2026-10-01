Товарен автомобил блъсна патрулка в Стара Загора

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Товарен автомобил блъсна патрулка при пътен инцидент в Стара Загора около 8 часа тази сутрин. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в града. Катастрофата е станала на околовръстния път на Стара Загора.

По първоначална информация товарен автомобил, управляван от 50-годишен мъж, поради техническа неизправност не успял да спре и ударил последователно патрулен автомобил и лек автомобил, управляван от 40-годишен мъж, пише БТА.

При инцидента няма пострадали, тримата водачи са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.