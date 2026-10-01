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Ваня Анчева поема ръководството на ВАС за следващите шест месеца

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СНИМКА: ВАС

Съдия Ваня Анчева поема ръководството на Върховния административен съд (ВАС) за следващите шест месеца, съобщиха оттам. Председателят на Седмо отделение на съда беше определена от Пленума на Висшия съдебен съвет за изпълняващ функциите председател на ВАС.

Анчева поема поста от съдия Любомир Гайдов.

Новият изпълняващ функциите председател на ВАС е завършила специалност „Право" в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" през 1988 г. През 2013 г. придобива образователно-квалификационна степен „магистър" по „Международни отношения – Право на ЕС" в същия университет.

Ваня Анчева е съдия във Върховния административен съд от 24 години и 10 месеца. От 2014 г. досега тя е председател на Седмо отделение. Общият й юридически стаж е над 38 години.

Преди да постъпи във ВАС, Анчева е работила като съдия в Софийския апелативен съд и Софийския окръжен съд.

В периода 1991–1994 г. е била съдия в Районния съд в Пирдоп, където последователно е заемала длъжностите районен съдия и председател на районния съд.

СНИМКА: ВАС

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