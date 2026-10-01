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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23654824 www.24chasa.bg

Откриха труп в района на Комините на Витоша

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Витоша СНИМКА: Георги Кюрпанов

Открит е труп в района на Комините на Витоша.

От Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст са намерили тялото вчера следобед, а малко по-късно са свалили починалия от планината, съобщава БТА.

Засега няма повече информация как е настъпила смъртта и кой е починалият. 

Комините са един от най-популярните и традиционни учебни алпийски обекти и катерачни райони в близост до София. Двете емблематични скални кули са  разположени на североизточния склон на планината Витоша, на около 1620 метра надморска височина. Разположени над Драгалевската река, те се отличават с почти отвесните си източни стени.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Витоша СНИМКА: Георги Кюрпанов

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