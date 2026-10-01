9 книги във фокуса на петнадесетото издание на „Нощ на литературата" във Велико Търново

На 1 октомври във Велико Търново за петнадесети път ще се проведе паневропейската инициатива „Нощ на литературата". Събитието е гласът на съвременната европейска литература и представя нейните теми, езици, писателски почерци и особено важно – нейните преводи на български език, казват организаторите.

В Нощта на литературата разнородни и не задължително типични за литературата пространства се превръщат само за броени часове в „читателски гнезда", в които различни творци, журналисти и преводачи четат откъси от произведения, издадени на български език. Четенията започват едновременно в 18 ч. и се провеждат през половин час, в който публиката може да се придвижи от едно „читателско гнездо" до друго.

На 1 октомври във Велико Търново ще бъдат представени 9 книги в три читателски гнезда – Художествена галерия „Борис Денев", музей „Сарафкина къща" и Клуб ТаМ. Четци ще са актьори от Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов".

В галерията Стефка Златкова ще чете откъси от "Адажио за Мария" на Георги Бърдаров, „Кварталът на художниците. Кварталът на артистите." на Виктор Топалов и Никол Вълчева и "В орбита" на Саманта Харви (Великобритания).

Книгите в „Сарафкина къща" ще са „Задната къща. Дневникът на Ане Франк" на Ане Франк (Нидерландия), "Служителите" на Олга Раун (Дания) и произведенията за деца "Днес ще говорим за анакондата"от Биби Дюмон Так (Нидерландия), а четец ще е Цветомир Илчев.

В третото читателско гнездо – клуб ТаМ Самуил Горанов ще чете откъси от "Домът на Орион" на Юлия Федорчук (Полша), "Снегът в Казабланка" на Кица Колбе, (Македония) и "Всичко, което не помня" на Юнас Хасен Кемири (Швеция).

Четенията са с вход свободен и ще продължат до 21,30ч., а от 22,00ч. Община Велико Търново организира томбола с награди-книги от селекцията за посетилите и в трите читателски гнезда, която ще бъде изтеглена в клуб "ТаМ".

„Нощ на литературата" е инициатива на Чешките центрове по света и цели популяризирането на съвременната европейска поезия и проза чрез нестандартни четения на откъси от преводни книги на нетипични и неочаквани места. В България тя се провежда от 2012 г.