Вадят на търг 38 имота от "Индустриален парк - Ряховец" в Горна Оряховица за 5 млн. евро

Общински съвет – Горна Оряховица даде съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на 38 недвижими имота, собственост на „Индустриален парк - Ряховец" ЕАД. Начална тръжна цена на терените с oбщa плoщ 188 062 ĸв. м, които ще се пpeвъpнaт в oбщ нeдeлим имoт, е определена на 5 075 247 евро.

За това има заявено инвестиционно намерение от фирма „Соларен дом". Дружеството иска да изгради съоръжения и бази, необходими за производствата на трансформатори, инвертори, батерии и други, свързани с тях. Намерението е земята да се придобие и сградите да се построят от "Соларен дом" ООД, а отделните производства ще се реализират съвместно с китайски инвеститори, съобщи във фейсбук кметът Николай Рашков.

"Така заявеният интерес е само поводът да отидем на търг. Всеки друг потенциален инвеститор е добре дошъл!

Стремим се да работим така, че Горна Оряховица да става привлекателна за инвеститори. За да има работни места, за да имаме млади семейства. И постепенно да обърнем демографската „пирамида" и от град със застаряващо население да се превърнем отново в онзи жив, работещ и проспериращ град", мотивира се кметът.

Предложението за продажба на над половината от целия терен на Индустриалната зона срещна отпор от страна на съветниците от ГЕРБ. Нарекоха необмислено решението, което не е обсъждано и е без никаква гаранции за изпълнение на декларираните намерения от потенциалния инвеститор.