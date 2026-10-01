Нанков: Шишков да мисли за пътната безопасност, не за кризисен пиар

Вместо да мисли за кризисен пиар, да вземе да помисли за пътната безопасност и да спре с тези безумия. Това написа във Фейсбук депутатът от ГЕРБ Николай Нанков. Той атакува остро твърдението на регионалния министър Иван Шишков, че поставените на 36-ия км на „Хемус" мантинели са временни. Нанков поставя под съмнение обяснението и твърди, че само седмица по-рано отговор на АПИ, цитиран от bTV, не е определял мантинелите като временни.

Ето какво гласи постът му:

Това са "временните мантинели" на 36-и км на виадукт на автомагистрала "Хемус", които днес Шишков щял да инспектира.

За първи път чуваме за временни мантинели без да има временна организация на движението - това ще е пионерския принос на прогресивния регионален министър към научната мисъл. В УАСГ ще го изучават, но като пример как не трябва да се прави.

Само седмица по-рано обаче БТВ в репортаж цитира отговор на АПИ за подмяна на мантинелите в същия участък - там не се казва, че са временни. Но щом от Института по пътна безопасност уличиха монтажа им в престъпна некадърност, изведнъж Шишков измисля лъжата с временните мантинели. И днес ще разиграва поредното си шоу на "Хемус".

Вместо да мисли за кризисен пиар, да вземе да помисли за пътната безопасност и да спре с тези безумия.