Демержиев: Не съм бил адвокат на Илиян Филипов, заловихме физическия убиец

Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито на дружеството ПИМК по никакъв повод. Всеки, който тиражира тази информация, тиражира неистини с всички произтичащи от това последици.

Така вътрешният министър Иван Демерджиев отговори на въпрос от опозицията дали е представлявал убития пловдивски бизнесмен Илиян Филипов.

"Във връзка с вчерашното убийство: незабавно след подаването на сигнала бях уведомен от директора на ОДМВР Пловдив. Незабавно беше създаден щаб", заяви министърът. Той обясни, че е уведомен и председателят на ДАНС, а лично той се е обадил на всички директори на структури - ГДНП, ГДБОП, "Гранична полиция", ДАНС и зам.-министър Емил Ганчев, който е поел координирането. защото главния скеретар на МВР е в чужбина.

"Започна се незабавно работа по установяване на извършителя на това убийство. Работата продължи през цялата нощ и в рамките на часовете, след като започна да се развива денят имахме идея кой търсим. Бяха предприети мерки и заподозреният бе задържан. Нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Има множество доказателства", категоричен е Иван Демерджиев.

"Работи се за установяване на съпричастност на други лица, независимо в какво качество към тези убийства", добави още той. Събраната информация ще бъде предадена на прокуратурата.

"Години назад бяха извършени много знакови убийства, които останаха неразкрити и останаха като студени досиета", не пропусна да отбележи той.

На въпрос имало ли е сигнали от убития за заплахи, Демерджиев отговори, че е направил проверка и не е работено по такива сигнали, но в медиите изтекла такава информация, която се проверява. Проследяват се и връзки между различни лица и различни конфликти.

"За разлика от всички други случи, едно много неприятно правило, което се бе установило в държавата - показни и знакови убийства да остават неразкрити, в рамките на часове си свършихме работата. Предадохме го на прокуратурата, задържан е за 24 часа, от тук нататък всичко е в ръцете на българската прокуратура. Надяваме се, че тя ще извърши всички необходими действия", каза Демерджиев.

Димитър Балев от управляващото мнозинство поиска министърът да обясни как точно са успели да открият всичко за по-малко от 24 часа, както и дали се работи за установяване на поръчителя на престъплението. Демерждиев отново натърти как е незабавно бил създаден щаб и похвали много доброто взаимодействие между областното МВР и всички останали институции.

Христо Терзиев от ГЕРБ попита вярно ли е, че убитият е един от най-богатите хора в Пловдив е имал бизнес отношения със заподозряно лице, и дали основните мотиви са неуредени финансови отношения. Министърът напомни, че има висящо производство и няма как да се коментират основните версии. Проверяват се всички възможни взаимовръзки и ще се види има ли други съпричастни лица и в какво качество.

Калин Стоянов от ДПС видя "плахо обявяване на евентуалния извършител на такова престъпление". "Не разбрахме имало ли е или не сигнали по отношение на застрашеност на жертвата. Като министър на вътрешните работи имате всички механизми да разберете дали във всички звена на МВР има или не подобни сигнали (за заплахи срещу Филипов - б.р.) , и не само явни, а всякакви оперативни сигнали. Без да се възлагат проверки", атакува бившият МВР министър.

В отговор Демерджиев му отвърна, че докато Стоянов е бил начело на МВР били извършени 2 знакови убийства - на Алексей Петров и Мартин Божанов - Нотариуса, по които няма заловени извършители. Оценката на свършеното от МВР по конкретния настоящ казус пък не е субективна, защото е извършен огромен по обем труд и е довела до задържане на лице. "Юрист съм и затова го наричам евентуален извършител. Проверката установи, че няма подадени сигнали от г-н Филипов за заплахи за живота му", настоя министърът.

Очаквайте подробности!