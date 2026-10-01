Пеевски: Полетите ми не са плащани от фирми, а от семейството ми

Отклониха и темата за фиаското с полетите, която направи министър Демерджиев. Той не иска да разкрие истината за тези полети. Дотук какво се казва - че някой ми ги е платил. Аз и моето семейство сме ги заплатили. На никой не държа други обяснения. Министър Демерджиев изнесе огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека го докаже.

Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски в парламента. Изказването му бе провокирано от отказа на управляващите от "Прогресивна България" МВР министърът Иван Демерджиев да бъде изслушан от депутатите за казуса с мантинелите и полетите на Пеевски. Все пак Демерджиев бе изслушан в НС, но за убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

"Изслушването на вътрешния министър беше пълна загуба на време. Нищо не се каза. Демерджиев дойде, но по друга тема, за да отбие номера с мантинелите, защото темата е изключително неудобна за тяхното правителство", коментира Пеевски. От ДПС бяха внесли 2 искания за изслушване на вътрешния министър - за изнесените данни за корупция при обществените поръчки за мантинели, а другото е за имотите на семейството на министъра. В крайна сметка вчера депутатите от ПБ вкараха като първа точка за днес изслушване на Демерджиев за мантинелите, но темата му бе сменена при старта на днешното заседание.

"Цените хвърчат - отидоха в космоса, където казах, че той (Иван Демерджиев - б.р.) трябва да отиде. Горивата, храните, услугите - всичко е чудовищно за хората. Това са проблемите и отвличат вниманието с лъжи", каза още той.

"Моите колеги ще ви запознаят и ще ви покажат цялата връзка на това правителство и на финансовия министър, както и на строителния министър с фирмите за мантинели. Започваме с първата днес - как са се случили нещата, как са поскъпнали цените. 2022 г. правят ПМС за тези мантинели. Дотук 160% на базата на тази методика, която е в кабинета "Гълъб Донев 1", коментира Пеевски.

"Всичко се дължи на тях. Интересни връзки има и за съветници в кабинета на премиера, които са чести гости на един от производителите на мантинели, заради които загиват толкова хора. Хубаво е да си направите проучвания и разследвания по ловни стопанства какви сбирки е имало, какви ловове, какви запои и всякакви други неща, Мантинелите са изцяло тема на управляващите, те са го разбрали и затова отклониха темата", каза той.

Заради полетите на лидера на ДПС ще бъде отзован и посланикът на България в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Вчера преезидентът Илияна Йотова заяви, че ще подпише указът за освобождаването му от длъжност.

Йорданов бе извикан обратно в България на фона на разразилия се спор около твърдения за връзка между фирма, свързана с неговия баща, и финансирането на частни полети на Делян Пеевски. Премиерът Румен Радев поиска дипломатът да бъде отзован.

Самият Йорданов отхвърли твърденията за връзка на него или неговото семейство с полетите на Пеевски. По думите му баща му има дялово участие във фирма, но това не означава участие във финансирането на полетите.

Миналата седмица министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че дружеството на Йорданов е купило самолет за 36 милиона лева, с който е летял Пеевски.

Днес в своя позиция Илиян Йорданов - бащата на посланика ни в ОАЕ, заяви че представляваното от него дружество никога не е участвало в процедури по обществени поръчки, включително свързани с изграждането на мантинели.

"Не познавам г-н Делян Пеевски и никога не съм се срещал с него, като дружеството „Спектрум Еър" ЕАД не е заплащало по никакъв начин негови полети", посочи още той.