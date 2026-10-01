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Откраднаха врати, дограма и кабели от административна сграда във Видин

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Полиция

Две външни алуминиеви врати, дограма, кабели от електрическата инсталация и други вещи са били откраднати вчера от административна сграда в района на бившия ферибот във Видин. 

Сигналът за посегателството е подаден на 30 септември в 13:25 часа от служител на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура". Установено е, че неизвестни лица са проникнали в сградата чрез взлом през врати и прозорци. 

Откраднатите вещи и стойността на нанесените щети са в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство по описа на Районното управление във Видин.

От областната дирекция на полицията във Видин уточниха, че за последното денонощие полицейските служители са реагирали на 23 сигнала. При осъществяване на контролната си дейност са проверили 236 лица и 208 моторни превозни средства. За установените нарушения са съставени 20 акта и 66 фиша.

На 15 септември във Видинско са задържани трима младежи при неуспешен опит да източат гориво от резервоара на влекач в село Медовница, пише БТА.

Полиция

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