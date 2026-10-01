Арестуваха 25-годишен с 1,36 промила, катастрофирал на магистрала "Хемус"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицаи задържаха пиян 25-годишен мъж от село Ябланово, катастрофирал на пътен възел „Белокопитово" на автомагистрала „Хемус".

Пътното произшествие е станало минути преди 9:00 ч. вчера. Водач на „Ауди А3" с шуменска регистрация загубил контрол над автомобила и се блъснал в крайпътната мантинела. Изяснено е, че водачът на автомобила е управлявал след употреба на алкохол. Тестът с дрегер е отчел 1,36 промила в издишания от мъжа въздух, пише БТА.

Той е задържан за срок до 24 часа. Автомобилът е иззет с протокол. По случая е образувано досъдебно производство.