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Арестуваха 25-годишен, пребил приятелката си

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Полиция СНИМКА: Архив

Полицаи задържаха 25-годишен мъж от хитринското село Тимарево, пребил приятелката си, с която живеел.

Сигналът за домашно насилие е получен вчера в обедните часове, когато се е обадила 23-годишна жена. Тя е съобщила, че предната вечер мъжът, с когото живее на семейни начала, ѝ нанесъл удари по лицето и тялото.

Мъжът е установен и задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. По случая е образувано досъдебно производство за нанесена лека телесна повреда в условията на домашно насилие.

От полицията в Шумен отчетоха 18 процента ръст в регистрираните случаи на домашно насилие – 81, през 2025 г. спрямо 66 за предходната година.

Полиция СНИМКА: Архив

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