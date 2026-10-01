Прокурорският син с качулка в съдебната зала, не иска да бъде видян, изглеждал по различен начин

Съдът го глоби 250 евро за неуважение

23-годишният Васил Михайлов, добил известност като прокурорския син отказа да махне качулка си в съдебната зала. Той обясни че макар и да изглеждало като неуважение към съда няма да а махне защото сега изглежда по различен начин не иска да бъде видян, а имало много снимки от съдебната зала.

При задържането си преди месеци си видя, че той е с брада. Въпреки че си криеше лицето се забеляза доста дългата му брада.

Васил Михайлов се яви пред Софийския апелативен съд, защото обжалва задържането си заради Европейска заповед за арест от Гърция. Прокуратурата в област Тракия го иска по обвинение за организирана престъпна група и грабежи.

СНИМКА: Юлиан Славчев

В момента той е в затвора в Самораново където излежава присъда но след няколко дни ще изтече.

Прокуратурата изброи някои от неговите прояви като 9 месеца укриване, а през 2022 г. става известен с многото си хулигански прояви. Той имал изцепки и в затвора - алкохол и побоища. Според адвоката му Ивайло Юруков Васил бил задържан в затвора, където изтърпявал мярката.

СНИМКА: Юлиан Славчев

Съдът посочи, че Гърция иска екстрадирането на Васил за 6 деяния. Едното е грабеж, станал на 23 август в Кавала където с още двама пребили с палка мъж и му задигнали пари.

На 16 август 2025 т. откраднали лаптоп от ауди.

Съдът го остави в арест. Минути по-късно прокурорския син се яви и пред Софийския окръжен съд по дело.