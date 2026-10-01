Първият национален фестивал „ФИНТ" събира науката, изкуството и технологиите в Пазарджик

От 2 до 4 октомври 2026 г. Младежки дом – Пазарджик и Клубът по фантастика, евристика и прогностика „Аркадий и Борис Стругацки" ще бъдат домакини на първото издание на Националния фестивал „Фантастика, изкуство, наука, технология" (ФИНТ).

Фестивалът „ФИНТ" ще се проведе в Голямата зала и фоайето на Младежки дом – Пазарджик, с участието на водещи лектори, изследователи и артисти от цялата страна.

Събитието поставя в диалог научните постижения, технологичните иновации и творческото въображение. В центъра на тазгодишното издание е темата „Автоматизация, роботика и соларпънк", която разглежда възможностите на технологиите и изкуствения интелект да бъдат насочени към хуманни и екологични цели и да допринасят за изграждането на по-устойчиво бъдеще.

В рамките на тридневната програма посетителите ще могат да се срещнат с изследователи, лектори и артисти от различни области чрез лекции, дискусии, изложби, артистични пърформанси и специални представяния. Част от участниците ще се включат и дигитално.

Първият фестивален ден, 2 октомври (петък) е посветен на роботиката, автоматизацията и научните представи за бъдещето. Програмата включва тематични панели за корените на роботиката и творчеството на Айзък Азимов, съвременните тенденции в автоматизацията и развитието на изкуствения интелект. Сред акцентите са още темите за иновативните градове и развитието на разума във Вселената – от научните хипотези до въображаемите сценарии, които фантастиката създава за бъдещето на човечеството.

Събота започва с откриването на две изложби – фотографската експозиция „Младите жени в науката" и изложбата „Художници фантасти". Програмата продължава с представяне на сборника с научни статии „Минало, настояще и бъдеще на фантастиката", както и с дискусии, посветени на правата на роботите и технологичната сингулярност. Артистични пърформанси и кръгла маса с участието на фестивалните гости ще поставят акцент върху пресечната точка между технологичния напредък, човешките ценности и ролята на изкуството в осмислянето на промените.

Последният фестивален ден - неделя, е посветен на соларпънк – естетика и философия, които предлагат алтернативни представи за устойчиво технологично бъдеще. Програмата ще проследи различни визии за развитието на обществото – от фантастичните утопии и екологичните модели до критическите прочити на съвременните технологични процеси. Сред темите са надзорният капитализъм, киберсигурността и алтернативните модели на развитие.

Националнияj фестивал „Фантастика, изкуство, наука, технология" предлага пространство за среща между различни гледни точки към бъдещето – научни, технологични и художествени – и поставя въпроса не само какви технологии създаваме, но и как и за какво избираме да ги използваме.