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Дадоха на съд шофьор на камион за смъртта на пешеходка в Нови Искър

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Прокуратурата даде на съд шофьор на камион за смъртта на пешеходка в Нови Искър СНИМКА: ПЕКСЕЛС

Софийската градска прокуратура (СГП) внесе в Софийския градски съд обвинителен акт срещу 60-годишен неосъждан мъж за причиняване по непредпазливост на смъртта на пешеходка при управление на товарен автомобил.

Според обвинението инцидентът е станал на 30 септември 2025 г. около 7:32 ч. в Нови Искър, кв. „Гниляне", на ул. „Христо Ботев". В. С. управлявал товарен автомобил – влекач с прикачено полуремарке цистерна, съобщиха от следствието. 

В района на № 49 водачът предприел маневра и привел в движение управлявания от него състав от пътни превозни средства, без предварително да се убеди, че по траекторията на движението му и в непосредствена близост няма други участници в движението, чийто живот или здраве може да бъдат застрашени, посочват от прокуратурата.

В резултат на маневрата бил реализиран пътен инцидент с пешеходка. Жената се движела по пътното платно на ул. „Христо Ботев" от дясно наляво спрямо посоката на движение на товарния автомобил.

При произшествието пешеходката получила тежки травматични увреждания на долните крайници, включително множество счупвания и значителна кръвозагуба. Вследствие на травмите жената починала.

Според обвинителния акт водачът е нарушил правилата за движение по пътищата, регламентирани в чл. 5, ал. 1, чл. 25, ал. 1 и чл. 116 от Закона за движението по пътищата.

Деянието е квалифицирано като престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в", вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от Наказателния кодекс.

Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.

Прокуратурата даде на съд шофьор на камион за смъртта на пешеходка в Нови Искър СНИМКА: ПЕКСЕЛС

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