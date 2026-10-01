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ПИМК след убийството на Филипов: Продължаваме работата, компаниите са финансово стабилни

24 часа Пловдив онлайн

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ПИМК разполагат със съвременен автопарк, а камионите им са със сертификат EVRO 5 и EVRO 6.

"Искаме да ви уверим, че всички дружества от групата продължават своята работа със същия интензитет. Поетите към вас ангажименти ще бъдат изпълнени съгласно постигнатите уговорки, а текущите проекти и услуги продължават без прекъсване.
Компаниите са финансово стабилни. Ръководните екипи и служителите ни са на своите места и остават на разположение по всички текущи въпроси. Ще продължим да работим с отговорността и професионализма, на които разчитате".

Това написаха в официалната си страница във Фейсбук ПИМК Холдинг ден след убийството на собственика Илиян Филипов. И благодарят за подкрепата и съпричастността. 

ПИМК ООД е най-голямата частна транспортна фирма в България. Нейните приходи надхвърляли 120 млн. евро, като чистата печалба варира между 2 и 5 млн. евро годишно. 

Транспортният бос беше убит малко след полунощ на 30 септември пред жилищна кооперация в пловдивския квартал "Христо Смирненски". 20 часа по-късно в София задържаха 51-годишният Славчо Мегеров, който по първоначални данни е извършителят на криминалното престъпление. От полицията и прокуратурата обаче още няма официално потвърждение.

В компаниите на Филипов работят над 3000 души, през 2025 г. той стана финансов благодетел на "Ботев" (Пд), от 27 август т.г. официално и президент на клуба. 

ПИМК разполагат със съвременен автопарк, а камионите им са със сертификат EVRO 5 и EVRO 6.

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