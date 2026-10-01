ПИМК след убийството на Филипов: Продължаваме работата, компаниите са финансово стабилни

"Искаме да ви уверим, че всички дружества от групата продължават своята работа със същия интензитет. Поетите към вас ангажименти ще бъдат изпълнени съгласно постигнатите уговорки, а текущите проекти и услуги продължават без прекъсване.

Компаниите са финансово стабилни. Ръководните екипи и служителите ни са на своите места и остават на разположение по всички текущи въпроси. Ще продължим да работим с отговорността и професионализма, на които разчитате".

Това написаха в официалната си страница във Фейсбук ПИМК Холдинг ден след убийството на собственика Илиян Филипов. И благодарят за подкрепата и съпричастността.

ПИМК ООД е най-голямата частна транспортна фирма в България. Нейните приходи надхвърляли 120 млн. евро, като чистата печалба варира между 2 и 5 млн. евро годишно.

Транспортният бос беше убит малко след полунощ на 30 септември пред жилищна кооперация в пловдивския квартал "Христо Смирненски". 20 часа по-късно в София задържаха 51-годишният Славчо Мегеров, който по първоначални данни е извършителят на криминалното престъпление. От полицията и прокуратурата обаче още няма официално потвърждение.

В компаниите на Филипов работят над 3000 души, през 2025 г. той стана финансов благодетел на "Ботев" (Пд), от 27 август т.г. официално и президент на клуба.