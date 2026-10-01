Двама са задържани за хулиганство в Доспат след хвърлен домат по кмета и физически сблъсъци

Двама мъже са задържани за дребно хулиганство след скандал и физически сблъсъци по време на заседание на Общинския съвет в Доспат на 30 септември. Задържаните са Цанко Карталов и Валери Радев – синът на кмета на общината Елин Радев.

На двамата са съставени актове по Указа за борба с дребното хулиганство и са издадени заповеди за задържане, съобщи полицията. Материалите по случая ще бъдат внесени в Районния съд в Девин за разглеждане по компетентност. Действията на полицията са съгласувани с Районна прокуратура – Смолян.

До намесата на полицията се стигнало след напрежение по време на заседанието. По време на остър спор общинският съветник Цанко Карталов хвърлил домат към кмета Елин Радев. След това ситуацията ескалирала и се стигнало до физически сблъсъци.

Участниците в конфликта дават различни версии за случилото се. Кметът твърди, че след хвърлянето на домата е станал обект на физическа агресия. От другата страна се посочва, че напрежението е било провокирано от протичането на самото заседание и че действията на отделните участници трябва да бъдат разглеждани в цялостния контекст на случилото се.

На 30 септември в Районното управление в Девин са постъпили няколко сигнала. На място е изпратен полицейски екип, който е извършил проверка и е разпитал присъствалите лица.

За изясняване на обстоятелствата е иззет и видеозаписът от заседанието. Записът ще бъде част от материалите по случая и може да помогне за установяване на последователността на събитията и действията на участниците.