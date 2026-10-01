36-годишен заплашвал хора с оръжие във Видин, принуждавал ги да поемат дългове

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Видинската прокуратура привлече като обвиняем 36-годишен мъж, за когото са събрани доказателства, че е участвал в дейността на организирана престъпна група, извършвала престъпления с користна цел на територията на областта.

В хода на разследването по досъдебното производство, образувано за действаща ОПГ и провеждано под ръководството на Окръжна прокуратура – Видин, е установен един от извършителите – С.С., на 36 години, съобщиха от прокуратурата.

По делото са събрани доказателства, че той и друго лице са се сговорили да вършат престъпления с користна цел – да получават доходи от престъпна дейност на територията на област Видин. За това престъпление е предвидена отговорност по чл. 321, ал. 6 от Наказателния кодекс.

В периода от 2024 г. до октомври 2025 г. във Видин С.С. самостоятелно и в съучастие с другото лице е извършил седем деяния. Той е принуждавал различни хора да извършат действия против волята им, като по този начин им е причинил имуществени вреди.

Престъпните деяния са квалифицирани по чл. 214, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 213а, ал. 3, т. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

С цел да набави за себе си имотна облага С.С. принудил няколко лица да поемат имуществени задължения против волята им. В други случаи ги принудил да се разпоредят в полза на друго лице с правото на собственост върху поземлен имот и жилище.

В редица от случаите принудата била придружена със заплахи, включително с огнестрелно оръжие и нож, както и с причиняване на телесни повреди.

Размерът на причинените на пострадалите имуществени вреди е различен, като за един от тях те възлизат на 81 000 лева.

С.С. е привлечен в качеството на обвиняем. С постановление на Окръжна прокуратура – Видин той е задържан за срок до 72 часа.

Разследването по делото продължава.