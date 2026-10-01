Демерджиев: Мотивите за убийството на Филипов не са еднопосочни, проверяваме всички възможни

Той заяви, че се е познавал с бизнесмена от Пловдив "като познат човек, когото познавам", но отрече и от парламентарната трибуна да е бил негов адвокат

Проверяваме всички възможни мотиви, те не са еднопосочни. Напротив, доста са разнообразни и работим по изясняването на всички възможни връзки. Няма водеща версия на този етап. В момента подаваме цялата налична оперативна информация на прокуратурата, тя е тази, която насочва разследването. Събираме огромна по обем оперативна информация за всякакви връзки, както на загиналия, така и на задържания от нас заподозрян. Всичко това отива в прокуратурата и те си моделират разследването.

Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в кулоарите на парламента, след като бе изслушан в пленарната зала за убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

Бизнесментът и задържаният за убийството му са се познавали лично, обясни Демерджиев, но допълни: Нататък в отношенията им не мога да навлизам.

"Не изтървахме Пловдив, за пръв път разкрихме показно убийство. Току-що в пленарна зала коментирахме, че има 167 неразкрити, нямаше нито едно разкрито. Държавата се завръща", категоричен бе МВР министърът.

"Да, познавах се с Илиян Филипов. Познавам се с него като познат човек, когото познавам", отговори той на журналистическите въпроси дали се е познавал със загиналия бизнесмен и бил ли е негов адвокат. От парламентарната трибуна министърът отрече да е бил адвокат на Филипов.

Вътрешният министър Иван Демерджиев и Илиян Филипов се появиха публично през 2025 г., когато Филипов беше разпитван заради изчезналите охранители от склада с кокаина. Демерджиев обаче никога не е бил адвокат на Филипов, нито на дружеството ПИМК, посочиха от МВР след запитване на "24 часа".

След като беше правосъден и вътрешен министър в два служебни кабинета, Демерджиев се беше върнал към професията си на адвокат в Пловдив.

Демерджиев отказа да коментира дали Иван Петлешков има връзка със случая. Има следствена тайна, не мога да коментирам кой с кого е свързан, аргументира се той.

Иван Демерджиев беше активен в медиите и покрай случай с опит за осуетяване от ГДБОП на ареста на контрабандисти на цигари. Случаят се свързваше с Иван Петлешков, а местни шефове и зам.-директорът на ГДБОП бяха отстранени от постовете си. Тогава Демерджиев защитаваше полицаите на терен, които следяха контрабандистите и ги арестуваха въпреки нарежданията от началниците си, а след това срещу тях започнаха дисциплинарни производства.

В публични постове във фейсбук Илиян Филипов е посочвал, че в други случаи са били арестувани служители от дискотека на Петлешков за контрабандни цигари. Бившият собственикът на "Трафик сот" отрече обвиненията и след убийството на Филипов в сряда обяви, че е спечелил дело срещу него за клевета в Районния съд в Пловдив.

За фирмите за мантинели и полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски

"Никой от правителството на Гълъб Донев не е летял с частни самолети, за разлика от други. Има достатъчно доказателства през различни физически и юридически лица, които едновременно са свързани с дружествата за мантинели и дружеството, от което е закупен самолета, на който е летял Пеевски. Да се твърди, че няма такива връзки, е меко казано несъстоятелно", заяви Демерджиев.

По-рано днес лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че изслушването на вътрешния министър за убийството на бизнесмена Илиян Филипов е било "пълна загуба на време".

"Нищо не се каза. Демерджиев дойде, но по друга тема, за да отбие номера с мантинелите, защото темата е изключително неудобна за тяхното правителство", коментира Пеевски. От ДПС бяха внесли 2 искания за изслушване на вътрешния министър - за изнесените данни за корупция при обществените поръчки за мантинели, а другото е за имотите на семейството на министъра. В крайна сметка вчера депутатите от ПБ вкараха като първа точка за днес изслушване на Демерджиев за мантинелите, но темата му бе сменена при старта на днешното заседание.

"Отклониха и темата за фиаското с полетите, която направи министър Демерджиев. Той не иска да разкрие истината за тези полети. Дотук какво се казва - че някой ми ги е платил. Аз и моето семейство сме ги заплатили. На никой не държа други обяснения. Министър Демерджиев изнесе огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека го докаже", каза още Пеевски.

"По отношение на това, до кого са приближени дружествата, печелили обществените поръчки за мантинели, може да се даде отговор, като се изследва обстоятелството правителството "Желязков" колко такива договори подготви и сключи. Точно нашето правителство в момента отмени тези поръчки и "Автомагистрали" изпълняват тази дейност, а не 4-те граждански дружества, които години наред печелят над 99% от поръчките", заяви Демерджиев.