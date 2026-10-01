Сигнал за бомба спря за час работата в НОИ в Търговище

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Евакуираха служителите на НОИ – Търговище заради сигнал за поставено взривно устройство. Той е получен по електронната поща в 9:12 ч., съобщи БТА, като се позова на ръководството на структурата.

Веднага е подаден сигнал на тел. 112, на място са пристигнали екипи на Областната дирекция (ОД) на МВР и на Спешна помощ.

Общо 82-ма служители са изведени от двете сгради на Териториалното поделение – в центъра на града и от Осигурителния архив на ул. „Кюстенджа" 87, както и присъстващите в момента граждани.

Осъществена е проверка по стандартната процедура за подобни случаи, казаха за БТА от полицията. Взривно устройство не е открито.

Нормалният работен процес вече е възстановен.