ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановиха лицето на мъж, живял преди над 8000 г...

Времето София 18° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23655685 www.24chasa.bg

Сигнал за бомба спря за час работата в НОИ в Търговище

1416
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Община Търговище

Евакуираха служителите на НОИ – Търговище заради сигнал за поставено взривно устройство. Той е получен по електронната поща в 9:12 ч., съобщи БТА, като се позова на ръководството на структурата.

Веднага е подаден сигнал на тел. 112, на място са пристигнали екипи на Областната дирекция (ОД) на МВР и на Спешна помощ.

Общо 82-ма служители са изведени от двете сгради на Териториалното поделение – в центъра на града и от Осигурителния архив на ул. „Кюстенджа" 87, както и присъстващите в момента граждани.

Осъществена е проверка по стандартната процедура за подобни случаи, казаха за БТА от полицията. Взривно устройство не е открито.

Нормалният работен процес вече е възстановен.

Снимка: Община Търговище

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание