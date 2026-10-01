ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановиха лицето на мъж, живял преди над 8000 г...

Времето София 18° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23655733 www.24chasa.bg

Йотова: Изкуственият интелект трябва да се оценява според ползите за обществото

1296
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Илияна Йотова Снимка: Архив

Към изкуствения интелект (ИИ) трябва да се подхожда не със страх или безгранично възхищение, а с разбирането за ползите, които носи на обществото. Това послание отправи президентът Илияна Йотова към студентите на Национален форум  в аула „Максима" на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

Президентът Йотова подчерта, че обществото се изгражда от хората, а технологиите са средства, които те използват.

Днешните студенти ще живеят едновременно във физическия и в дигиталния свят. Предизвикателството пред тях ще бъде не да избират между двата, а да ги свързват така, че технологичният напредък да води до по-добра среда и по-добър живот, каза държавният глава.

В епохата на ИИ значението на човека нараства, защото все по-важно става умението да се различава доброто от лошото и да се оценява качеството на отговорите, допълн президентът. Тя определи като основна задача на университетите подготовката на критично мислещи професионалисти, които могат да използват новите технологии разумно.

Според Йотова темата на форума поставя въпроса как се създава и управлява средата, когато машините не само изпълняват инструкции, но и участват в търсенето на решения.

Умният град не трябва да се превръща в самоцел, заяви тя. По думите ѝ той не се измерва с броя на сензорите, камерите и алгоритмите, а с това доколко технологиите решават проблемите в градската среда и подобряват качеството на живот.

Според Йотова съществен е и въпросът дали обществото може да се справи с толкова всеобхватна промяна. Тя посочи, че въпреки съперничеството си, Китай и САЩ отварят канал за сътрудничество, съобщи БТА.

Тя насърчи участниците да потърсят мястото на България в глобалните процеси и да откроят предимствата, които могат да наредят страната сред бъдещите лидери както в технологичното развитие, така и в прилагането на технологиите в полза на хората.

Илияна Йотова Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание