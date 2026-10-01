Йотова: Изкуственият интелект трябва да се оценява според ползите за обществото

Към изкуствения интелект (ИИ) трябва да се подхожда не със страх или безгранично възхищение, а с разбирането за ползите, които носи на обществото. Това послание отправи президентът Илияна Йотова към студентите на Национален форум в аула „Максима" на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

Президентът Йотова подчерта, че обществото се изгражда от хората, а технологиите са средства, които те използват.

Днешните студенти ще живеят едновременно във физическия и в дигиталния свят. Предизвикателството пред тях ще бъде не да избират между двата, а да ги свързват така, че технологичният напредък да води до по-добра среда и по-добър живот, каза държавният глава.

В епохата на ИИ значението на човека нараства, защото все по-важно става умението да се различава доброто от лошото и да се оценява качеството на отговорите, допълн президентът. Тя определи като основна задача на университетите подготовката на критично мислещи професионалисти, които могат да използват новите технологии разумно.

Според Йотова темата на форума поставя въпроса как се създава и управлява средата, когато машините не само изпълняват инструкции, но и участват в търсенето на решения.

Умният град не трябва да се превръща в самоцел, заяви тя. По думите ѝ той не се измерва с броя на сензорите, камерите и алгоритмите, а с това доколко технологиите решават проблемите в градската среда и подобряват качеството на живот.

Според Йотова съществен е и въпросът дали обществото може да се справи с толкова всеобхватна промяна. Тя посочи, че въпреки съперничеството си, Китай и САЩ отварят канал за сътрудничество, съобщи БТА.

Тя насърчи участниците да потърсят мястото на България в глобалните процеси и да откроят предимствата, които могат да наредят страната сред бъдещите лидери както в технологичното развитие, така и в прилагането на технологиите в полза на хората.