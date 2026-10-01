Животновъди от Врачанско източили над 70 000 евро от държавни субсидии

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Икономическа полиция разкри схема за източване на над 70 000 евро от държавните фондове за подпомагане на земеделието и животновъдството. В схемата са уличени животновъди от Врачанско, които са декларирали неверни данни в заявленията си за получаване на финансова подкрепа от Държавен фонд „Земеделие".

Разследващите са извършили проверки на две пасища и стопанска сграда в землищата на селата Мраморен, Алтимир и град Мизия. Проверките са започнали след получена информация за деклариране на неверни сведения в заявления, подадени към Държавен фонд „Земеделие" с цел получаване на подпомагане.

При проверката на стопанската постройка разследващите не открили стопански животни, които според подадените документи е трябвало да се намират там и за които е било заявено получаване на субсидия.

Собствениците на дружествата са заявили подпомагане и за общо 212 парцела с площ от 2236 декара ливади и пасища, разположени в различни землища.

Общият размер на нанесената щета е около 70 000 евро.

По случая са образувани три досъдебни производства. Работата по събиране на доказателства и доказване на престъпната дейност продължава, съобщиха от полицията.