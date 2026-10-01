Дело за смъртта на пациент в Психиатрията в Ловеч тръгва отначало

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Делото за смъртта на пациент в Държавната психиатрична болница в Ловеч отново влиза в съдебна зала. Наказателното производство е за причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на професионални задължения, съобщиха от Окръжния съд в Ловеч.

В началото на годината делото беше спряно заради влязло в сила споразумение между Изпълнителна агенция „Медицински надзор" (ИАМН) и подсъдимата, с което тя е била наказана административно за случая заради нарушаване на текстове от Наредбата за утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия", допълва БТА.

Тъй като наказателното производство срещу подсъдимата се е водило и заради нарушаване на същите текстове от Наредбата, съдът дал възможност на държавното обвинение в едномесечен срок да поиска възобновяване на административно-наказателното производство от Административен съд - София град. Производството е било възобновено и е приключило с отмяна на наложеното административно наказание – глоба. Това е дало повод за възобновяване на наказателното производство в Окръжен съд – Ловеч.

Постъпила молба от съдебен заседател за освобождаване заради продължително лечение налага процесът да започне отначало от фазата на разпоредителното заседание.

Наново ще бъдат изслушани свидетелски показания и експертизи.

Разпоредителното заседание е насрочено за 5 октомври от 9 часа, посочват от съда.