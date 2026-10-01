Опитен бивш полицай поема "Общинска охрана" в Пловдив

Приоритетни за мен са коректността и честността, заяви той

Добрин Карпузов е новият директор на общинското предприятие "Общинска охрана" в Пловдив. Днес той беше представен пред екипа от ресорния зам.-кмет Ангел Славов, съобщиха от общината.

Карпузов е на 43 години. Започва професионалния си път като полицай в Шесто районно управление в Пловдив. След това работи в Бюрото по защита на застрашени лица в София. Има опит и като оперативен работник и старши експерт в служба "Военна полиция" в Града на тепетата. Възпитаник е на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Той е семеен и има едно дете.

Целта на новия директор е "Общинска охрана" да работи като ефективна, добре организирана и отговорна структура в интерес на гражданите. "Приоритетни за мен са коректността и честността. Мисля, че със съвместни усилия и най-големите предизвикателства могат да бъдат преодолени", посочи новият той.

Добрин Карпузов благодари на Ангел Славов и на кмета Костадин Димитров за оказаното доверие и заяви, че ще направи всичко възможно, за да го оправдае.

Новият директор заяви, че разчита на професионализма и опита на екипа на "Общинска охрана", като подчерта, че добрите резултати могат да бъдат постигнати с общи усилия и ясни правила на работа.