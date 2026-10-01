Четирима младежи от търговищкото село Здравец задигнаха лек автомобил, за да се повозят

На 29.09.2026 г. в МВР е получен сигнал, че за времето от 17,30 чака на 28.09.2026 г. до 06,40 часа на следващия ден е бил противозаконно отнет лек автомобил „Ауди А3" с търговищка регистрация – собственост на 19-годишен младеж от град Търговище. Превозното средство е било паркирано на улица пред дома му в село Здравец, община Търговище. Колата е била оставена отключена, с контактен ключ на таблото, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в Търговище.

След проведени незабавни действия по издирването полицейските служители са намерили автомобила в близост до жп спирка в края на селото. При извършения оглед са констатирани увреждания по предната част на превозното средство.

В хода на последващи издирвателни действия са установени извършителите на противозаконното отнемане на МПС - четирима младежи от село Здравец. Деянието е извършено в съучастие помежду им. Единият от тях – 18-годишен, е задържан за срок до 24 ч в РУ-Търговище. Той е шофирал колата, а останалите (непълнолетен и малолетни) са се возили в нея. Впоследствие те са изоставили автомобила на мястото, където по-късно е бил намерен.