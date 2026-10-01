Стара Загора посреща патриарх Даниил за първи път на 7 октомври

На 7 октомври, сряда, патриарх Даниил ще посети Стара Загора и Старогорската епархия за първи път след избора му за предстоятел на Българската православна църква, съобщиха от Старозагорската митрополия. Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще възглави от 9,30 часа Божествена света литургия в храм "Свето Въведение Богородично". Половин час по-рано ще бъдат посрещнати архиереите от Светия синод на Българската православни църква.

В сряда ще бъде кулминацията на честванията на шест църковни годишнини в Стара Загора. Три от тях са част от историята на Старозагорската епархия - 155 години от учредяването й, 130 години от избора на първия Старозагорски митрополит Методий и 100 години от рождението на блаженопочиналия Старозагорски митрополит Панкратий. Останалите три кръгли годишнини са пряко свързани с Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит д-р Киприан - 50 години от рождението му, 30 години от монашеското му пострижение и 10 години от интронизацията му на Старозагорския митрополитски престол.

Програмата започва на 4 октомври с посрещането на честната глава на "Св. Климент Охридски" с литийно шествие от сградата на областната администрация до катедралния храм "Св. Николай", където ще бъде отслужена празнична вечерня. Мощите на Свети Климент Охридски пристигат от гръцкия манастир „Св. Йоан Кръстител", близо до град Верия. където се съхраняват.

В празничния за града 5 октомври в 9,15 часа в катедралния храм "Св. Николай" ще бъде отслужен молебен за здраве и благоденствие, след което с литийно шествие, водено от Старозагорския митрополит д-р Киприан, свещенослужители и гости ще се включат в празничната сесия на общинския съвет и тържествата пред сградата на община Стара Загора. В 18,00 часа, отново в катедралния храм "Св. Николай", ще бъде отслужено празнично вечерно богослужение.

На 6 октомври, вторник, в 9,00 часа в зала "П. Р. Славейков" на общината ще започне научна конференция, посветена на църковните годишнини. Събитието ще бъде модерирано от проф. д-р Лизбет Любенова от Института за исторически изследвания на БАН. В 17,30 часа честната глава на "Св. Климент Охридски" ще бъде пренесена в храм "Св. Въведение Богородично", където ще се отслужи празнично вечерно богослужение. След него ще започне и празничен духовен концерт.