Министър Вълчев към студенти: Мислете не само за себе си, а и за развитието на обществото

Винаги мислете, че освен за себе си, трябва да допринасяте и за развитието на обществото. С тези думи министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев се обърна към студентите при откриването на новата академична година в Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Той припомни на младите хора, че след няколко години ще напуснат аудиториите и залите на университета и ще станат част от обществото, в което ще градят и света на своите деца, съобщиха от образователното министерство.

Проф. Вълчев посочи, че Софийският университет е висше училище, в което съществува „хармония на пълнотата на знанието". По думите му изборът на определена наука или специалност не означава затваряне на вратите към останалите области на знанието.

„Каквито и науки да сте избрали, това не означава, че сте затворили вратите към други знания", каза министърът.

Той призова студентите да използват пълноценно най-хубавите години от своята младост, за да се изградят като личности и професионалисти, вместо да поставят на първо място печеленето на пари още докато учат.

„Използвайте това време, което никога повече в живота си няма да имате, за да видите в пълнота това, което можете да получите в университета", обърна се проф. Вълчев към младите хора.

Министърът подчерта, че успехите няма да дойдат бързо и лесно и за тях ще са необходими много лични усилия. „Без тях ще имате диплома, но няма да имате пълни, реални знания. От вас зависи как ще премине пътят ви тук", допълни той.

Проф. Вълчев призова студентите да използват технологиите разумно, но да не приемат безрезервно картината на света, която те създават. По думите му младите хора трябва да „отворят сетивата си", за да бъдат знаещи и можещи.

„Бъдете достойни наследници на тази близо 140-годишна традиция на Софийския университет. Попадате на магично място и трябва да се възползвате от това", каза още министърът.

По време на церемонията ректорът на Софийския университет проф. Елиза Стефанова и министър Георги Вълчев връчиха студентските книжки на лауреатите на национални дипломи, които тази година пристъпват прага на университета.

Преди тържеството двамата поднесоха цветя на паметниците на братята Евлоги и Христо Георгиеви.

На откриването на академичната година присъстваха председателят на Българската академия на науките проф. Евелина Славчева, председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. Мария Нишева, народни представители, представители на академичната общност и други гости.