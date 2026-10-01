Илиян Филипов прострелян между очите, познавал е убиеца си

Това е индикация, че мотивът е бил дрога

Бизнесменът Илиян Филипов е бил прострелян между очите от упор, научи "24 часа" от източник, запознат с аутопсията. Тялото му било докарано в "Съдебна медицина" в Пловдив към 7 часа сутринта вчера и бързо станало ясно, че фаталният изстрел е произведен от много близко разстояние. Според разследващи това доказва, че Филипов е познавал убиеца си, иначе не би допуснал толкова близък контакт и би направил опит да се предпази. Куршумът между очите пък е индикация, че става дума за дрога. Официално от МВР твърдят, че се работи по всички възможни версии, а министър Иван Демерджиев заяви по-рано днес от парламентарната трибуна, че се проверяват мотиви, които не са еднопосочни.

Илиян Филипов беше убит към 1 часа на 30 септември т. г. Преди това той бил с бременната си приятелка на мача България - Естония. Оставил я в свой имот в район "Западен" и потеглил за с. Марково, където живее. По-късно тя му се обадила, че около жилището се навърта мъж с качулка. Вместо да се обади на телефон 112, той обърнал колата и се върнал в кооперацията, където срещнал своя килър.

В късния следобед вчера в София като заподозрян за убийството на Илиян Филипов беше арестуван 51-годишният Славчо Мегеров. Двамата са бивши съдружници в една от фирмите на Филипов. Има данни, че се познават от години и това е причината Филипов да е допускал до себе си Мегеров, въпреки дългото му криминално досие.

Славчо Мегеров е познат на полицията от началото на 90-те. години - първо с кражби и грабежи, после с обири на златарски ателиета и банкови офиси. През 1996 г. Мегеров влиза в затвора за убийство, но не лежи дълго. През октомври 2002 г. е арестуван за грабеж от офис на фирма в Пловдив. Задигнати са 30 000 щатски долара. Разследването е спряно, но през март 2007 г. отново е задържан - заради взломна кражба на 2 кг злато от магазин в София, обир на банкомат в Пловдив, кражба с взлом от магазин в село Труд. За тези престъпления излежава присъда от 11 месеца. След излизането си от затвора е задържан отново - за опит да открадне каса от офис на фирма в столицата, след който ограбва бизнес дама в Пловдив. През 2009 г. е арестуван за кражба на 6 кг злато от магазин в града под тепетата.

На 4 януари 2013 година е арестуван за обира на пощата в Кърджали, когато двама охранители бяха вързани с белезници за парното. Плячката е само 2 хил. лв., защото повечето касети в склада били празни. Сключва споразумение с прокуратурата и договаря 7 г. затвор.