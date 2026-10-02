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Програми на английски език, практическо обучение и силна връзка с технологиите и иновациите са сред причините страната да привлича все повече кандидати. Регистрирайте се ТУК за презентация на 8 октомври и научете повече.

Дипломата на английски език вече не е единственият фактор при избора на университет в чужбина. Все по-важни стават практическите умения, връзката с бизнеса и възможността още по време на обучението студентите да работят по технологични проекти. Именно този подход е сред отличителните характеристики на висшето образование в Нидерландия.

University of Twente е един от университетите, които ясно следват тази посока. Разположен в Енсхеде, той съчетава техническо образование, научни изследвания и практически ориентирано обучение в международна среда.

Техническо образование с поглед към бъдещето

Технологиите са в основата на много от програмите на University of Twente. Университетът предлага 15 бакалавърски и над 30 магистърски програми на английски език, сред които инженерни технологии, електронно инженерство, математика и компютърни науки, природни науки и технологии и геоинформационни науки.

Но фокусът не е само върху знанията, които студентите получават в аудиторията. Обучението е тясно свързано с практиката – студентите работят по конкретни проекти и казуси и търсят решения на актуални предизвикателства в области като устойчивото развитие, интелигентните технологии, здравеопазването и електрическия транспорт.

Така още по време на следването те развиват умения за работа в екип, анализ и решаване на практически проблеми – компетенции, които намират пряко приложение в професионалната среда.

Повече от университет – международна студентска среда

University of Twente се намира в Енсхеде – град с над 30 000 студенти и повече от 140 учебни, спортни, културни, социални и международни асоциации и организации. Градът предлага вълнуващ студентски живот и международна среда, а университетът допринася с многобройни социални, спортни и културни инициативи.

University of Twente се простира на 146 хектара – площ, сравнима с около 200 футболни игрища. Кампусът функционира като „малък град“ – със студентски жилища, библиотеки, високотехнологични лаборатории, спортни съоръжения, театър, кафенета и редица други услуги.

Обучение в малки групи

Наред с технологичната насоченост, University of Twente поставя акцент и върху персоналния подход. Обучението в по-малки групи позволява по-близък контакт между студентите и преподавателите.

Работата по проекти развива не само академичните знания, но и умения в области като предприемачество, дизайн, изследователска работа и решаване на практически проблеми.

За кандидат-студентите, които обмислят образование в Нидерландия и се интересуват от инженерни, технологични и компютърни специалности, презентацията на University of Twente е възможност да научат повече директно от представител на университета.