Над 5000 първокурсници влизат в Алма матер

Академичната общност на Софийския университет днес ще се увеличи с малко повече от 5000 първокурсници. От тях 33-ма са лауреати от национални и междуенародни състезания и 41 пълни отличници, притежатели на национална диплома. Това обяви проф. Елиза Стефанова, ректор на Алма матер, на тържеството за откриването на академичната година.

"Нашият основен приоритет остава непрекъснатото повишаване на качеството на образованието. Това означава модернизиране на лекциите и семинарите, внедряване на съвременен софтуер и ускорена дигитализация. Трябва да актуализираме учебните програми там, където динамиката на знанието и професиите го изискват, за да отговорим адекватно на времето в което живеем", каза проф. Стефанова пред пълната аула. Сред гостите бяха министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, чл.-кор. Евелина Славчева, председател на БАН, проф. д-р Мария Нишева-Павлова, председател на Националната агенция за оценяване и акредитация, депутати.

"Винаги мислете, че освен за себе си, трябва да допринасяте и за развитието на обществото. Защото, когато напуснете след няколко години аудиториите и залите на Софийския университет, ще станете част от обществото и ще започнете да градите света на вашите деца." С тези думи министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев се обърна към студентите.

Той призова студентите да използват пълноценно тези най-хубави години от своята младост, за да се изградят като личности и професионалисти, а да не дават приоритет на печеленето на пари още докато учат. „Използвайте това време, което никога повече в живота си няма да имате, за да видите в пълнота това, което можете да получите в университета", каза още проф. Вълчев.

По време на церемонията ректорът на Софийския университет проф. Елиза Стефанова, заедно с министър Вълчев, връчиха студентските книжки на лауреатите на национални дипломи, които тази година пристъпват прага на университета. Преди тържеството двамата поднесоха цветя на паметниците на братята Евлоги и Христо Георгиеви.