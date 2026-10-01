Директорката на НИМ: Даваме на Гърция 53 артефакта временно, не за постоянно

По списък предметите са 48, но някои от тях са многосъставни

В замяна за костите на цар Самуил България ще предаде на Гърция 53 ценни предмета, най-вече църковна утвар. Това каза директорката на Националния исторически музей доц. д-р Бони Петрунова. В момента предметите не могат да бъдат показвани, защото с Гърция е подписан меморандум за конфиденциалност.

На въпрос на "24 часа" от гръцкото културно министерство също отговориха, че не могат да ни съобщях кои са артефактите, които ще идат в Солунския музей, защото има споразумение за конфиденциалност с България.

Доц. д-р Бони Петрунова обяснява, че става въпрос за размяна на предмети за временно пребиваване. България не дава нищо завинаги.

"Тези предмети, които отдавна Гърция търси от нас, са много щателно проверени от комисии, първо по тяхно искане, второ - от наши експерти. И е установено категорично, че те имат произход от Гърция, предимно това са църковна утвар, икони, за някои от тях със сигурност знаем от кои манастири произхождат", каза тя пред БНТ.

По списък предметите са 48, но някои от тях са многосъставни.

"Включват по няколко детайла като всеки детайл обикновено в културните ценности се завежда с отделен номер, така че общо около 53", добави доц. д-р Петрунова.

Част от ценностите са мощехранителници, добавя доц. д-р Бони Петрунова. През годините обаче от тях са извадени мощите, дадени са на различни манастири, и сега се връщат само красивите им кутии. Тя казва още, че съвсем скоро ще се разбере къде в Гърция ще се съхраняват всички над петдесет предмета.

"Няма нищо тайно и нищо скрито - те ще ги покажат къде ще ги изложат. Може да направят временна изложба, може да направят постоянна изложба...На всички псевдопатриоти ще кажа, че при над 800 хиляди артефакта, които има Националния музей и може всеки момент да изложи във витрините си, няма да обеднее с 48 предмета, колко и да са ценни още повече, че не са наши", каза още тя.

Най-ценната мощехранителница, свързана с гръцкото църковно и културно наследство, която се съхраняваше в Националния исторически музей (НИМ) в София, е сребърно-позлатената мощехранителница/реликварий от манастира „Панагия Икосифиниса" (известен и като Кушнишки манастир край Драма, Северна Гърция).

Мощехранителница/реликварий е изработен от сребро и злато с висока проба, а надписът посочва, че е завършен от йеромонах Серафим на 25 март 1821 г. Още през 2015 г. НИМ официално съобщава, че предметът е част от т.нар. „секретен фонд", в който са попаднали ценности, пренесени от Северна Гърция през 1917 г.

В НИМ са сребърна мощехранилница от XVIII век, както и две мощехранилници на вселенския патриарх на Константинопол, свети Дионисий - те също може да са сред предметите, които пътуват за Солун.

На 3 октомври 2026 г. България ще посрещне тленните останки на цар Самуил, които Гърция ни връща след дълги междудържавни преговори. В София ще се състои тържествено шествие, с което останките на големия български владетел ще бъдат пренесени до църквата „Света София". В църковната обител те ще бъдат поставени в специален саркофаг.