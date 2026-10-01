Брокери: Пазарът на земя в Добричко е в застой

Пазарът на земеделска земя в Добруджа е в застой, като причината са няколко недобри стопански години в земеделието, довели до спад на рентите, съобщават брокери на недвижими имоти в Добрич.

„Миналата година пазарът на земя в Добруджа беше в лек застой заради няколкото недобри стопански години в земеделието. Това доведе до намаляването на рентите на собствениците на земя, а рентите са основният двигател, който вдига цената на пазара на земята. Когато рентите са високи, има интерес от физически лица за покупка на земя, както и от арендатори", казват брокерите.

За тази година те все още не правят прогнози, тъй като прибирането на слънчогледа и царевицата не е приключило. „Когато се тегли чертата, ще чакаме сделки", допълват те.

И през тази година има сделки за покупко-продажба на земя, но не се наблюдава ясно изразен интерес. Обикновено се купуват по-малки парцели.

Цените на сделките за декар земя са между 2500 и 2800 лева, като достигат до 3500 лева. Най-много сделки има в общините Добричка, Балчик и Генерал Тошево.

Според брокерите прави впечатление, че в районите, в които земята се обработва от земеделски кооперации, има по-голям интерес от физически лица към покупката на земя. Това се обяснява и с факта, че обикновено кооперациите дават по-големи ренти.

Данните на отдел „Статистически изследвания – Добрич" показват, че през 2025 г. средната цена на сделките с ниви в област Добрич е достигнала 2482 лв. за декар. Това е със 7,3% по-малко в сравнение с 2024 г. В същото време средната цена за страната е 1648 лв. за декар, което означава, че цената на нивите в област Добрич е била с 50,6% по-висока от средната за България.

През 2025 г. най-висока е била цената на сделките с ниви в община Добрич – 2866 лв. за декар. Следват общините Балчик с 2801 лв. и Каварна с 2717 лв. за декар. Най-ниска е цената на сделките с ниви в община Тервел – 2080 лв. за декар.

Средната цена за рентата на един декар земя в област Добрич през 2025 г. е достигнала 82 лв., което е с 18% по-малко спрямо 2024 г. В сравнение със средната стойност за страната от 51 лв. за декар, рентата в област Добрич е била с 60,8% по-висока.

Област Добрич е на първо място в страната по цена на рентите, наема и арендата на един декар ниви през 2025 г.

Най-висока е била средната рента в община Генерал Тошево – 93 лв. за декар. След нея са общините Тервел и Добрич-селска, където средната рента е по 86 лв. за декар. Най-ниска е цената на рентата на ниви в общините Крушари – 63 лв., и Каварна – 69 лв. за декар.

Съгласно методологията на Евростат информацията се отнася за цените на сделките и арендата на земеделска земя, която се използва единствено за селскостопанско производство, тоест бъдещото й предназначение няма да бъде променено.

Цената на земеделската земя е платената от собственика на свободния пазар цена, включително платените данъци без ДДС и такси за един декар. В нея не са включени платените суми за право на ползване, получените от собственика парични компенсации при продажбата или придобиването на земята, стойността на сградите, построени върху земята, плащанията при наследяване и субсидиите, ако има такива.