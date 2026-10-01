Парламентът пусна споразумението за строеж на база за ремонт на генератори за F-16 у нас

Депутатите одобриха ратификацията на споразумение за строеж на база за ремонт на генератори за изтребителите F-16 у нас.

С изменението се надграждат постигнатите до момента резултати по програмата и се създават условия за изграждане на нови способности за поддръжка на самолетите F-16 на територията на България. Конкретният проект предвижда изграждане на капацитет за ремонт на генератори за изтребителите - високотехнологична дейност, за която засега подобни способности в ЕС съществуват само в ограничен брой държави.

Изпълнението на новия проект ще позволи на България да осъществява собствена и независима логистична поддръжка през целия жизнен цикъл на генераторите на F-16, става ясно от внесения от Министерския съвет законопроект.

Споразумението предвижда изпълнението на 6 проекта за индустриално сътрудничество, като към момента проекти № 1,2,3,5 и 6 се изпълняват успешно у нас, обясни зам.-министърът на икономиката Михаела Карадимова миналата седмица на заседание на комисията по отбрана.

"Проект № 4 "Предоставяне на система за логистична поддръжка и управление на веригата за доставки на F-16 блок 70" се оказва, че не съответства на потребностите на министерството на отбраната, като затова е одобрено измение, с което този проект се заменя с проект за изграждане на способности за ремонт на генератори на F-16, който се предвижда да се реализира от „Авионамс", каза Карадимова.

Според нея новият проект надгражда вече съществуващ индустриален капацитет в държавното дружество, което води до икономии на разходи, трансфер на ноу хау и технологии, разширяване на нови производствени възможности, разширяване на продуктовото портфолио, създаване на работни места и повишаване на конкурентоспособността на българското предприятие на международните пазари. Очакванията са този проект да има сериозна добавена стойност за България, обясни зам.-министърката. И допълни, че капацитет за това в Европа засега има само в Полша.

Военният министър Димитър Стоянов обясни тогава, че от 2019 г. досега 2 проекта, свързани с F-16 се изпълняват успешно - № 5 и 6, които са за обучение на инженерно-технологическите състави, както и за изграждането на Център за иновациите в отбраната, който бе задвижен по време на правителството на Росен Желязков миналата година.

"По отношение на проект №1, №2 и №3, в момента се извършва трансформация в „Авионам", подготвят се необходимите помещения и се прави подготовка, за да могат да започнат необходимите ремонтни дейности по агрегати, които евентуално ще бъдат предоставени от наша страна", каза още Стоянов.

В края на май правителството одобри изменение на проект към Рамковото споразумение между България и Lockheed Martin относно Програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70 и номощи от българска страна министъра на икономиката и индустрията и министъра на иновациите и растежа да подпишат Изменение № 1 към Рамковото споразумение, при условията на последваща ратификация.

България официално подписа в началото на юни Изменение № 1 към Рамковото споразумение с американската военна компания „Локхийд Мартин" по Програмата за индустриално сътрудничество, свързана с придобиването на самолетите F-16, по време на международното изложение „Хемус 2026" в Пловдив.

Рамковото споразумение е подписано първо на 11 юли 2019 г. във Вашингтон и след това на 12 юли 2019 г. в София.