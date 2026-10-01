Два ареста за прокурорския син Васил Михайлов само за три часа и половина

Пред Софийския окръжен съд Васил Михайлов се съгласи да си махне качулката не заради заплахата за глоба в размер на 200 евро, а защото уважава Република България

Само в рамките на три часа и половина прокурорският син Васил Михайлов получи две мерки за неотклонение „задържане под стража".

Първо, в 10 ч. Апелативният съд му наложи арест заради искане от Гърция да бъде екстрадиран във връзка с разследване за грабеж. Малко преди 14 ч. Софийският окръжен съд му наложи още една мярка за неотклонение „задържане под стража" заради делото от юни м.г. за отвличане и побой над мъж на име Павел Павлов от Перник.

В момента 23-годишният младеж излежава присъда в затвора в Самораново, но тя изтича на 14 октомври.

Пред окръжните магистрати той се съгласи да свали качулката си с обяснението, че уважава Република България.

Преди това той отказа с аргумента, че вече държи да бъде по-дискретен. По този повод съдът му наложи глоба от 200 евро. Дори след като свали качулката си, Васил настоя глобата да му остане, но съдът не се съобрази с желанието му.

Той вече има една глоба от Апелативния съд, където остана с качулка, за да не видят медиите лицето му.

Младежът сам призна, че е с променена външност. Той е с дълга брада и коса.

Съдът посочи, че няма пречка Васил Михайлов да бъде с две мерки за неотклонение, тъй като тази по европейската заповед за арест винаги може да бъде отменена, а присъдата му изтича на 14 октомври.

Самият Васил Михайлов, освен за качулката, отказа да говори по обвинението, тъй като, по думите му, каквото и да каже, „никой нямало да повярва на черната овца".