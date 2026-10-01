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Откриха ново детско полицейско управление в София

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Ново детско полицейско управление бе открито в столичното 149-о СУ. В него малчуганите ще се обучават 2 години.

За откриването дойдоха доц. д- р Ангел Стефанов, кмет на район Овча купел, комисар Асен Ушанов, заместник началник на 6-о РУ, както и директора на 149-о училище д-р Стефан Иванов.

Детско полицейско управление е програма на МВР, която се провежда в цялата страна. Идеите и темите са дългосрочни и са предназначени за двугодишно извънкласно обучение на деца от началните и прогимназиалните класове. Целта е чрез теоретични и практически занимания децата да получат знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, за справяне в трудни ситуации вкъщи, на училище и на улицата, за своите права и отговорности, за работа в екип, уважение и толерантност към другите. В обучителния процес участват служители от структурите на „Охранителна полиция", „Пътна полиция", „Криминална полиция", психолози, експерти от БЧК и други.

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