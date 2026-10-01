Светлин Ненов поема дигитализацията на София

Светлин Ненов поема ресора „Дигитализация, иновации и икономическо развитие" в Столичната община. Кметът на София Васил Терзиев го назначава за заместник-кмет на мястото на Иван Гойчев, който остава в екипа на кмета като съветник и ще продължи работата по дигиталната трансформация на общината.

Смяната идва в момент, в който дигитализацията на Столичната община преминава към следващ етап – ускорено изпълнение на вече подготвените проекти, автоматизация на повече процеси и развитие на дигиталните услуги за гражданите, съобщиха от пресцентъра на общината.

Сред основните задачи на Ненов ще бъде и следващият етап в развитието на Call Sofia. След техническото обновяване на платформата предстои подобряване на процесите зад нея – сигналите да стигат по-бързо до правилното звено, да се намали прехвърлянето между различни структури и да се съкрати времето от подаването на сигнал до реалното решаване на проблема.

„За гражданина добрата дигитална услуга не приключва с бутона „Подай сигнал". Тя приключва, когато проблемът е решен. Това е посоката, в която искам да развиваме дигитализацията на общината", заяви Васил Терзиев.

През последната година Ненов е част от екипа на Столичната община като координатор по Националния план за възстановяване и устойчивост към координационното звено на общината. Основният му фокус е бил върху проектите за образователна инфраструктура, сред които изграждането и обновяването на детски градини и ясли.

Те са ключова част от усилията на общината за преодоляване на натрупвания с десетилетия недостиг на места за ранна детска грижа. В тази си роля Ненов е отговарял за сложната координация между различните звена и участници и за ускореното придвижване на проектите в кратките срокове за изпълнение по Плана.

Професионалният му опит е свързан с управление на сложни проекти, финансово планиране и координация на екипи. Преди работата си в Столичната община Ненов е управлявал проекти в различни сфери, включително разработване и внедряване на софтуерни решения, проекти с европейско финансиране и инвестиционни проекти от концепцията до реализацията.

„През последната година Светлин беше човекът, на когото разчитахме за едни от най-сложните за координация проекти – с много участници, кратки срокове и ясна отговорност за крайния резултат. Той познава администрацията и знае как проектите да преминават през нея и да стигат до реализация. Следващият етап на дигитализацията има нужда точно от това – да ускорим изпълнението и да превръщаме технологиите, данните и подготвените проекти в работещи решения и по-добри услуги за хората", заяви Терзиев.

Светлин Ненов е магистър по финанси и икономика и магистър по нови материали в напредналите технологии от Софийския университет. Има и научен опит в Max Planck Institute for Polymer Research в Майнц, Германия.

Иван Гойчев остава в екипа на кмета като съветник и ще продължи работата по проекти, свързани с дигиталната трансформация на Столичната община.

По време на работата му като заместник-кмет администрацията премина към Google Workspace и Asana, беше създадена платформата „Решава София" за гражданските бюджети и започна автоматизацията на редица вътрешни процеси и административни услуги.

Бяха извършени и одити на киберсигурността и започна системна работа за повишаване на защитата на общинската дигитална инфраструктура. През този период беше подготвено и техническото обновяване на Call Sofia с нова структура за подаване и проследяване на неспешните сигнали на гражданите.

Една от ключовите промени е развитието на платформата Urban Data, която събира на едно място близо 300 набора от данни за града. Започна и поетапното отваряне на данните на ГИС-София – за улици и адреси, градоустройство, транспортна и подземна инфраструктура, зелени системи, екология и културно наследство.

Паралелно се работи по дигитализацията на управлението на отпадъците и автоматизацията на процеси в администрацията.

„Благодаря на Иван за огромната работа през последните близо три години. Голяма част от нея остава невидима за хората, защото е вътре в системите и начина, по който работи администрацията, но именно тя ни позволява днес да говорим за следващата стъпка. Имаме много по-добра основа за управление чрез данни, повече отворена информация и модерни инструменти за работа. Най-ценното е, че върху тази основа можем да продължим да надграждаме", заяви Терзиев.

Гойчев ще продължи като съветник да работи по проекти за дигиталната трансформация на Столичната община.