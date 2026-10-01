ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 96 г. почина Биляна Плавшич, осъдена за престъп...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23657057 www.24chasa.bg

Хванаха дилър, продавал марихуана в пакетчета от бонбони (снимки)

2088
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Мъжът продавал марихуана в пликчета от бонбони.

Дилър, продавал марихуаната в пакетчета от бонбони, е бил задържан при акция на криминалисти от Шесто РУ към СДВР. Той бил хванат на 29 септември близо до метростанция „Овча купел 2".

Полицаите имали оперативна информация, че 40-годишният мъж е дилър. При извършените процесуално-следствени действия у него и на обитаван от него адрес са открити множество пликчета с различни наркотични вещества – около 45 грама марихуана, над 65 грама амфетамин, повече от 10 грама екстази и малко количество метамфетамин. Част от марихуаната била пакетирана в малки опаковки с вид на лакомства.

Мъжът, който е криминално проявен, е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура той е привлечен като обвиняем и с прокурорско постановление е задържан за срок до 72 часа.

Същия ден при акция на Първо РУ в непосредствена близост до детска градина е спрян за проверка автомобил, управляван от 40-годишен мъж. При последвалите процесуално-следствени действия в колата са открити пликчета с различни наркотични вещества, а у водача – 280 евро. При претърсване на обитаван от него адрес са иззети още наркотици и 960 евро.

Според експертната справка общото количество възлиза на около 50 грама марихуана, разпределена в разфасовки от по 5 грама, близо 45 грама амфетамин, около 10 грама кокаин, малко количество метамфетамин и около 30 грама халюциногенни гъби. Полевият тест на водача отчел положителен резултат за употреба на кокаин.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура той е привлечен като обвиняем и с прокурорско постановление е задържан за срок до 72 часа.

При трета акция полицаи от Четвърто РУ проверили в кв. „Обеля" 40-годишен мъж, известен на органите на реда във връзка с наркотици. У него са открити полиетиленови пликчета с наркотични вещества. При последвалото претърсване на адрес са намерени още разфасовки, както и електронна везна. Експертната справка установила общо 47 грама марихуана и 1 грам амфетамин.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура е привлечен като обвиняем и му е определена парична гаранция в размер на 1500 евро.

Мъжът продавал марихуана в пликчета от бонбони.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

2 милиарда повече за България от ЕС, забрана на социалните мрежи за деца до 13 г. и контрол на незаконното оръжие в Европа