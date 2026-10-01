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Разкриват нови пунктове за отчет на личните асистенти, за да се избегнат опашките в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

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Лични асистенти чакат на опашка пред социална служба в Пловдив, за да полагат подписи. Снимка: ФБ

 Сега има струпвания, защото всичките 4300 души, които се грижат за болни, трябва да се подпишат за 3 дни

Община Пловдив разкрива нови пунктове, в които да се отчитат личните асистенти, за да се избегна опашките, които се вият пред социалната служба на ул. "Петко Д. Петков". Както "24 часа" вече писа, срокът за подпис на всичките 4300 души, които се грижат за болни хора, беше съкратен на 3 дни и това доведе до големи струпвания. 

Новите 4 гишета са на: ул. „Калина" № 61, в Центъра за социални и здравни услуги; ул. „Трети март" № 33, в сградата на социална услуга „Асистентска подкрепа"; ул. „Петко Д. Петков" № 6А, в двора на дирекция „Социална политика"; бул. „Цариградско шосе" № 102, в двора на КСУ „Св. Георги". Там днес, утре и на 5 октомври от 8,30 до 17 часа също ще се обслужват асистенти. 

Причината от настоящия месец да бъде променен срокът за предоставяне на отчетите е предписание на Инспектората на Агенцията за социално подпомагане. С него на Община Пловдив е разпоредено да преустанови досегашната практика за приемане на отчетите по всяко време на месеца и да спазва изискванията на Закона за личната помощ, съгласно който отчетите се предоставят в първите три работни дни на месеца, обясняват от местната администрация. 

Още преди седмица ръководителят на услугата Христо Чакмаков е информирал ръководството на общината, че промяната в сроковете ще доведе до очаквано струпване на голям брой лични асистенти на едно място. В резултат на това са предприети своевременни организационни мерки за осигуряване на допълнителен капацитет и за ограничаване на времето за изчакване при подаване на отчетите, при стриктно спазване на нормативните изисквания.
                                      

Лични асистенти чакат на опашка пред социална служба в Пловдив, за да полагат подписи. Снимка: ФБ

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