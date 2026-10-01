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Наталия Ефремова: 22 000 без доходи ще получат наведнъж помощта за отопление с дърва

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Наталия Ефремова

Около 22 000 души без доходи ще получат наведнъж, а не на два транша пълния размер на помощта за отопление с дърва. Това съобщи пред журналисти министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя обясни, че разделянето на плащането за енергийни помощи е било наложено от възможностите на бюджета за 2026 г. За хората, които не се отопляват с дърва, разделеното плащане не представлявало проблем, обясни министърът, цитирана от БТА.

Тя увери, че коледните добавки ще бъдат изплатени през ноември.

От МТСП наблюдават цените, инфлацията, икономическата ситуация и покупателната способност на населението и при необходимост ще бъдат предвидени допълнителни мерки за подкрепа през най-трудните зимни месеци.

Министър Наталия Ефремова участва в откриването на новопостроен дом за възрастни хора във врачанското село Липница.

Наталия Ефремова

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