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За ден 29 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 6 - за наркотици

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Дрегер Снимка: Дима Максимова

В рамките на изминалия ден са установени общо 29 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол; 17 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 12 - с над 1,2 на 1000, няма отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 6, четирима са отказалите тестване.17 558 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 21 122 водачи и пътници. Съставени са 4674 фиша и 466 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

Дрегер

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