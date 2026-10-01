Провериха мантинелите на „Хемус“ при „Коренишки дол" след съмнения за опасен монтаж

Гражданите, които пътуват по АМ „Хемус" в района на виадукта „Коренишки дол" при км 36, могат да бъдат спокойни за качеството на поставената временна ограничителна система за пътища. Това обяви инж. Даниел Джоргов, директор на дирекция „Експлоатация и поддържане" в „Автомагистрали" ЕАД, който заедно с експерти от министерството на регионалното развитие и благоустройството и дружеството инспектира поставените оградни съоръжения в присъствието на представители на медиите.

СНИМКА: МРРБ

Проверката беше извършена заради появили се в публичното пространство спекулации относно качеството и монтажа на предпазните мантинели в участъка, съобщиха от министерството.

„Преди голямото пътуване за празниците около 22 септември с цел безопасност на гражданите аварийно бе затворен отвор, предизвикан от ПТП с тир. В момента се сменя цялата обезопасителна система на виадукта „Коренишки дол" и до няколко дни работата ще приключи", поясни инж. Джоргов.

Той подчерта, че няма липсващи болтове по поставената система. По думите му според инструкцията за монтаж в края на работата се извършва допълнителна проверка на всички болтове.

Поставената ограничителна система е едностранна тривълнова H4b W3. Тя притежава необходимата документация съгласно европейската наредба EN 1317, както и сертификати, удостоверяващи устойчивостта й при удар с 38-тонен автомобил.

СНИМКА: МРРБ

„Автомагистрали" ЕАД има сключен договор с Агенция „Пътна инфраструктура" за изпълнение на този тип дейности. Дружеството разполага с необходимия капацитет и техника за монтаж. Закупените обезопасителни системи са от най-високо ниво, разполагат с всички необходими сертификати и отговарят на съответните краш тестове.

Възстановяването на ограничителните системи се извършва съгласно всички нормативни изисквания. Инж. Джоргов информира още, че скоро ще бъде изготвен график за възстановяване на всички компрометирани обезопасителни системи по републиканската пътна мрежа.

„Приемаме като градивна критика сигналите на представители на неправителствени организации и граждани в социалните мрежи. Винаги обръщаме внимание на тях и благодарим за бдителността. Гражданите могат да ползват и официалните канали на нашето дружество, АПИ и МРРБ, за да ни сигнализират за нередности", каза още той.