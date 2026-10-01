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Публикуваното вчера изследване на „Маркет ЛИНКС“ вече е част от президентската кампания. Резултатите му се цитират от медии, коментатори и политически представители и неизбежно влияят върху начина, по който обществото възприема съотношението между кандидатите. Затова считам, че е в обществен интерес методологията и първичните данни зад това изследване да бъдат достъпни за професионална проверка. Същото важи и за следващите проучвания на която и да било социологическа агенция!

Публично е известен краткият паспорт на проучването. Това обаче не е достатъчна информация, за да може независим специалист да възпроизведе начина, по който са получени публикуваните резултати.

Затова искам от авторите на изследването, „Маркет Линкс“ да бъдат публикувани в машинночетим формат и в обезличен вид първичният масив от данни, пълният въпросник, кодовата книга и информацията за използваните статистически тегла, резултатите преди и след претегляне, както и кръстосаните таблици по основните социално-демографски показатели и предишен вот.

Това не е необичайно искане. Напротив. Когато едно изследване има пряко значение за изборния процес, възможността данните да бъдат проверени е най-добрата защита както на обществото, така и на репутацията на самата агенция.

Има и конкретни въпроси, на които публикуваната информация засега не дава отговор.

Какъв точно въпрос е бил зададен на респондентите за кандидат-президентските двойки?

Имената били ли са прочитани или показвани на участниците? Ако да – в какъв ред?

Редът бил ли е един и същ за всички респонденти?

Какъв процент от интервютата са проведени лице в лице и какъв онлайн?

Как са набрани участниците в онлайн частта?

Използвани ли са данни за предишно гласуване при претеглянето на извадката?

Какви корекции са направени между първичния масив и крайния публикуван резултат?

Колко респонденти в абсолютен брой стоят зад всеки от малките проценти?

Каква е статистическата неопределеност при резултатите под 2%?

Как са третирани отказалите да отговорят, колебаещите се и хората, които не са посочили кандидат? Какъв е процентът на отказите?

Кои лица извън изследователския екип са имали достъп до резултатите преди публичното им представяне?

Тези въпроси не оспорват правото на „Маркет ЛИНКС“ да публикува резултатите, които е получила. Те проверяват нещо по-важно: дали друг независим социолог, ако получи същия масив и същата методология, би стигнал до същите резултати.

Има и друго обстоятелство, което прави необходимостта от прозрачност още по-голяма. Румяна Бъчварова е била главен изпълнителен директор на „Маркет ЛИНКС“ в периода 2001-2009 г. След това тя има дълга политическа кариера, включително като началник на кабинета на Бойко Борисов, вицепремиер и министър на вътрешните работи. През септември 2026 г. публично заяви, че помага на президентската кампания на Андрей Гюров.

Това само по себе си не е доказателство за влияние върху настоящото изследване. Нито твърдя подобно влияние.

Но точно поради тази биографична и политическа близост обществото има право на изключително ясен отговор дали между настоящия екип на агенцията, Румяна Бъчварова и предизборния екип на Андрей Гюров е имало каквато и да е комуникация, свързана с конкретното изследване, преди неговото публикуване. Ако такава комуникация не е имало, това може да бъде заявено еднозначно.

И още нещо.

В изборна кампания социологическите резултати не съществуват във вакуум. Те влияят върху медийното внимание, върху поканите за интервюта и дебати, върху дарителите, активистите и върху усещането на гражданите кои кандидатури са „значими“.

Затова стандартът трябва да бъде по-висок от обичайното: не „повярвайте на числата“, а „ето данните - проверете ги“.

Аз не настоявам агенцията да промени публикуваните проценти.

Настоявам тя да даде възможност тези проценти да бъдат проверени.

Ако методологията е издържана и първичните данни водят до публикувания резултат, това ще бъде най-силният отговор на всички възникнали въпроси.

Ако не - обществото има право да разбере защо.

Социологията печели доверие не когато е недосегаема за въпроси, а когато издържа на тях!