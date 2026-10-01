Зам.-министърът на правосъдието Ирена Борисова: Важно е изборът на нов състав на ВСС да се проведе при гарантирана свобода на професионалния вот

„За нас е важно изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) да се проведе при максимална прозрачност и при гарантирана свобода на професионалния вот“, заяви заместник-министър Борисова пред парламентарния държавен секретар във Федералното министерство на правосъдието и защитата на потребителите на Германия Анете Краме. Като част от тези гаранции Борисова посочи създадения на сайта на Министерството на правосъдието специален канал за поверително подаване на сигнали от магистрати при опити за натиск или намеса в изборния процес. Те обсъдиха съдебното сътрудничество между двете страни, реформите в областта на правосъдието и дигитализацията.

Заместник-министърът представи и акцентите в сектор „Правосъдие“ в управленската програма. Тя посочи и предприеманите от правителството конкретни стъпки за противодействие на корупцията.

Двете страни обсъдиха и дигитализацията в сферата на правосъдието.