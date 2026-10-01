Великият Константин Кисимов наднича от нов стенопис на театъра във Велико Търново

Единствена по рода си стенописна композиция беше официално открита в централното фоайе на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов" във Велико Търново. Монументалната творба „Музите и сценичните изкуства" е разгърната в пет пана с обща площ 44,5 кв. м. Впечатляващият фриз съчетава стенопис и мозайка с мобилни двустранни фигури на Мелпомена, Евтерпа, Терпсихора и Талия, в мозаечните колони пък е скрито лицето на патрона на театъра Константин Кисимов.

Откриването на стенописния фриз беше част от тържеството, с което великотърновският театър постави началото на новия творчески сезон.

Новият сезон е особено значим за МДТ, защото преминава под знака на три забележителни годишнини – 55 години от създаването на държавната оперета във Велико Търново, 75 години професионален драматичен театър в града и 130 години от рождението на големия български актьор Константин Кисимов, чието име носи.

„Нашата мисия е да съхраняваме и развиваме уникалния облик на великотърновския театър като пространство, в което се срещат драматичното, музикалното и танцовото изкуство. Вярвам, че с таланта и всеотдайността на нашия екип, с подкрепата на държавните и местните институции, на нашите партньори, приятели и вярна публика ще превърнем поставените цели в реалност. Нека новият творчески сезон донесе смели идеи, значими срещи и силни спектакли и да бъде достоен за историята на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов", пожела директорът Ганчо Ганчев.

Монументалната композиция е реализирана от студенти и преподаватели от катедра „Стенопис" при Факултета по изобразително изкуство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий". Ръководител на проекта е проф. д-р Владимир Аврамов, а художествената концепция е разработена под ръководството на акад. проф. д-р Олег Гочев. В подготовката и реализацията участват още гл. ас. д-р Велина Сталева и студентите Ергюл Ахмедова и Елеонора Ганчева. Монтажът на мозаечните елементи е дело на гл. ас. д-р Пламен Кондов. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Община Велико Търново по програма „Култура", съобщиха от екипа на театъра.

Работата по „Музите и сценичните изкуства" продължава три години – една година за идейната разработка и две за реализацията. Стенописният фриз пресъздава антична театрална сцена и е посветен на трагедията, музиката, танца и комедията, олицетворени от техните покровителки Мелпомена, Евтерпа, Терпсихора и Талия. Отделните пана проследяват преобразяването на сцената – от драматичното ѝ разрушаване до нейното възраждане чрез музиката, танца и комедията.

„Използвани са изразните средства на архитектурния постмодернизъм, приложени за първи път по този начин в стенописта. Прототип е двуетажната сценична постройка на античния театър в Хиераполис, в днешна Турция", обясни акад. Гочев. По думите му творбата няма аналог в страната и със своя замисъл и изпълнение ще остане записана със златни букви в историята на катедра „Стенопис" и в развитието на това изкуство.

Особено място в композицията заемат четирите музи. Техните двустранни фигури са подвижни и могат да променят местата си. Посетителите могат да разпознаят всяка муза по нейните класически атрибути, да я свържат със съответното сценично изкуство и да я обърнат. На обратната страна на фигурите е възпроизведена частта от стенописния фон, която те покриват. Така музите визуално се сливат с композицията и сякаш изчезват в изкуството, което вдъхновяват.

В творбата е вплетен и образът на Константин Кисимов. Негови портрети в драматична и комична роля са разделени на отделни сегменти и разположени върху мозаечните колони между паната. Образите се събират в цялост и стават видими само от определена дистанция и под специфичен зрителен ъгъл.

Тържеството продължи на основна сцена с премиерата на „Вишнева градина" от Чехов, поставена от режисьора Елица Йовчева.