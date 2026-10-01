Георги Самуилов: Убийството на Илиян Филипов е недопустимо за цивилизовано общество

Управителят на „Инса Ойл" Георги Самуилов коментира пред „24 часа" трагичната новина за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, собственик на ПИМК и на ПФК „Ботев" Пловдив. Двамата бяха не само партньори в бизнеса, но и почти последователно бяха собственици на футболния клуб.

„Това, което се случи с Илиян Филипов, е шокиращо и недопустимо за едно цивилизовано общество. Насилието не може да бъде начин за решаване на какъвто и да било въпрос — бизнес, личен или друг. Всеки човек, независимо от позицията си, заслужава право на живот и сигурност", заяви Самуилов.

„Инса Ойл" и фирмата на Илиян Филипов ПИМК са дългогодишни бизнес партньори. Загубата на такъв бизнес партньор е сериозен проблем. "Изправени сме пред трагедия, която засяга не само неговото семейство и бизнеса, който той изгради от нулата, но и цялото общество — защото показва колко уязвими можем да бъдем пред насилието", казва Самуилов.

Управителя на "Инса ойл" изрази и очакване разследващите органи да установят максимално мотива за престъплението.

„Отправям най-искрени съболезнования към семейството, близките, колегите от ПИМК и феновете на „Ботев" Пловдив", завърши Самуилов.

Илиян Филипов бе убит през нощта на 29 срещу 30 септември в Пловдив. МВР твърди, че е успяло да задържи физическият убиец на бизнесмена късно вечерта на 30 септември в София.